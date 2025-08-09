Continuano le segnalazioni riguardanti i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Nella giornata di sabato 9 agosto, Lorenzo Pugnaloni ha dichiarato: “Sonia B. e Simone si sono lasciati, ma lei ha deciso di tenere il bambino”. Secondo quanto riferito, la rottura sarebbe avvenuta subito dopo la registrazione della puntata speciale Un mese dopo, trasmessa qualche settimana dopo la fine del programma, in cui le coppie raccontano come è proseguita la loro relazione lontano dalle telecamere.

La segnalazione di Pugnaloni

Nei giorni scorsi, Lorenzo Pugnaloni aveva parlato di una presunta rottura tra Sonia B.

e Simone, nonostante i due continuassero a vivere nella stessa palazzina, ma in appartamenti separati.

Nella giornata di oggi, ha fornito una nuova segnalazione in merito ai due ex protagonisti di Temptation Island: "Alcuni compaesani mi hanno riferito che Sonia e Simone non stanno più insieme, ma lei ha deciso lo stesso di tenere il figlio". Secondo quanto riportato, la separazione sarebbe avvenuta subito dopo la registrazione della puntata speciale Un mese dopo, nella quale le coppie si incontrano nuovamente per fare il punto dopo l’esperienza nel villaggio.

Inoltre, pare che a far incrinare definitivamente il rapporto sarebbero state anche le voci su un presunto flirt tra Simone e la single Rebecca, conosciuta durante il programma.

Alla luce di queste indiscrezioni, Sonia e Simone sarebbero attesi nello studio di Uomini e Donne per un confronto pubblico, così come accade ogni anno con tutte le coppie reduci dal reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5.

Il percorso a Temptation Island

Sonia B. aveva scritto a Temptation Island perché non si sentiva valorizzata dal suo compagno Simone. Durante il percorso, nei rispettivi villaggi, lui aveva raccontato ai compagni d’avventura di aver tradito più volte la fidanzata mentre si trovava in palestra per lavoro. Non solo: Simone aveva anche instaurato un feeling particolare con la tentatrice Rebecca, arrivando a scambiarsi con lei un bacio.

Questi comportamenti e le confessioni del fidanzato avevano spinto Sonia a chiedere immediatamente un falò di confronto anticipato, dal quale era uscita separata.

Tuttavia, durante la puntata speciale Un mese dopo, la ragazza aveva deciso di dare un’altra possibilità alla relazione, anche in considerazione della gravidanza in corso. Simone, da parte sua, aveva promesso di cambiare atteggiamento e di dimostrare concretamente i suoi sentimenti verso la compagna.

Dove e quando andrà in onda il confronto tra le coppie

I telespettatori che hanno seguito Temptation Island potranno rivedere tutte le coppie nella puntata speciale di Uomini e Donne, registrata alla fine dell’estate e in onda su Canale 5 a partire da metà settembre, in apertura della nuova stagione del dating show.

Come di consueto, i protagonisti del reality vengono invitati negli studi di Maria De Filippi per raccontare se hanno confermato la decisione presa al falò di confronto, se c’è stato un ritorno di fiamma oppure, come nel caso di Sonia B.

e Simone, se la loro storia si è definitivamente interrotta. In questa occasione, il pubblico avrà modo di scoprire retroscena e aggiornamenti avvenuti dopo la fine delle registrazioni di Temptation Island.