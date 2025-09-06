Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che la cerimonia del matrimonio tra Kemal e Zehra sarà interrotta da una chiamata di Erim, che informerà il promesso sposo di temere di aver ucciso una persona dopo averla investita con la sua auto.

Kemal accetta di ostacolare Ender e Alihan con Halit

Yildiz avrà una forte discussione con Halit a causa degli amici di Erim, rei di aver avuto un comportamento maleducato con lei. La donna troverà alloggio in un hotel, dove sarà raggiunta da Kemal. L'uomo chiederà a Yildiz di tornare insieme, ma verrà nuovamente respinto.

L'incontro sarà fermato da Halit, che obbligherà sua moglie a tornare a casa.

L'ennesimo rifiuto di Yildiz scatenerà la rabbia di Kemal, che unirà le forze con Halit. Argun si dirà pronto a dargli il benestare alle nozze con Zehra se lo aiuterà a contrastare Alihan ed Ender in azienda. Kemal acconsentirà senza esitazione, organizzando la cerimonia nuziale in fretta.

Erim telefona a Kemal dicendogli di aver investito una donna con l'auto

Nel giorno della cerimonia, Yildiz raggiungerà la casa dell'ex marito per confessargli di essere ancora innamorata di lui. La donna andrà incontro a una brutta sorpresa quando troverà la sala allestita per le nozze con Zehra vestita da sposa. La sorella di Zeynep chiederà ad Halit perché non è stata invitata.

Argun preferirà non rispondere alla domanda, chiedendo alla moglie di fare silenzio affinché la cerimonia possa continuare.

Il matrimonio sarà comunque interrotto dall'arrivo di una chiamata drammatica di Erim, che informerà Kemal di aver investito e forse ucciso una persona con l'auto. Il promesso sposo avviserà Halit, che correrà in aiuto del figlio. Quest'ultimo comunque tirerà un sospiro di sollievo quando capirà che la persona investita è rimasta ferita solo lievemente. Kemal, invece, inizierà ad avere dei dubbi sulle nozze con Zehra, dopo aver scoperto che Yildiz voleva tornare insieme a lui.

Alihan ha deciso di prore fine alla relazione con Hira

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit, andate in onda a inizio settembre su Canale 5, Halit ha scoperto che Kemal era stato sposato con Yildiz, andando su tutte le furie.

L'imprenditore ha chiesto il divorzio dalla moglie, chiedendole però di attendere ancora qualche mese per salvare le apparenze.

Kemal, intanto, ha protetto Ender, lasciando intravedere una possibile alleanza tra di loro.

Nel frattempo Zeynep e Alihan hanno trascorso una romantica notte insieme. Il mattino dopo, l'imprenditore ha troncato la relazione con Hira, che - delusa - ha giurato di vendicarsi di lui.