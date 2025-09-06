Gli spoiler della puntata di La notte nel cuore, in onda domenica 7 settembre in prima serata su Canale 5, rivelano che Nuh deciderà di estromettere Esat, Cihan e Samet dalla gestione dell’albergo.

Sumru, invece, riuscirà a incontrare la figlia Melek in carcere grazie all’aiuto di Tahsin.

Nuh decide di licenziare Esat, Cihan e Samet

Nuh diventerà il nuovo responsabile dell'hotel, dando subito ordine di licenziare Samet, Esat e Cihan. Sevilay sarà felice di questa novità, condividendo la sua gioia con Hikmet, che invece perderà la ragione. Esat, invece, si recherà nel negozio di tappeti dove distruggerà una parte della merce, accusando Sumru di essere una complice di Nuh e Tahsin.

Nel frattempo, Nihayet confesserà alla figlia di non sopportare più il dolore causato da Hikmet. Avrà intenzione di organizzare una vendetta ai suoi danni. Allo stesso tempo, Hikmet continuerà a tramare contro Sumru, convincendo Samet che ha una relazione con Tahsin.

Cihan accusa Melek di avergli sparato

Cihan riaprirà gli occhi dopo essere stato operato per rimuovere tre pallottole che Melek gli aveva sparato in petto. Spinto dal padre, accuserà la ragazza di avergli sparato. Il giudice tratterrà Melek in carcere in attesa del processo. Nuh sarà disperato da questa situazione, mentre Sumru riuscirà a far visita alla figlia in prigione grazie all'aiuto di Tahsin, che le procurerà un permesso speciale della procura.

La donna farà poi il suo arrivo alla tenuta Sansalan, proponendo a Samet e Harika di fare il test del Dna. Sumru si dichiarerà disposta a rifare l'esame per dimostrare che non sta dicendo bugie: Samet è il padre di sua figlia.

Sumru ha scoperto che qualcuno ha sparato a Cihan

Nelle puntate de La notte nel cuore andate in onda a settembre su Canale 5, Melek ha provato a togliersi la vita, convinta di aver ucciso Cihan. Il ragazzo, ferito, è stato portato in ospedale, dove è stato sottoposto a una delicata operazione chirurgica.

Melek si è sentita in colpa, ma Tahsin l'ha convinta a non costituirsi e a pensare al bambino che aspetta. L'imprenditore ha preparato la ragazza per l'interrogatorio con la polizia, sicuro che prima o poi sarebbero venuti ad arrestarla.

Nihayet, invece, ha convinto Esat ad assumere il controllo dell'hotel Sansalan, mentre Cihan è stato portato in terapia intensiva.

Sumru ha scoperto che qualcuno ha sparato a Cihan e si è precipitata in ospedale, dove non ha ricevuto una buona accoglienza da parte della famiglia Sansalan.