Jale convocherà Enver e Hatice nel suo studio nella puntata de La forza di una donna in onda venerdì 15 agosto: "Abbiamo il midollo compatibile, ma sfortunatamente è quello di Sirin".

Le anticipazioni rivelano che le reazioni di Hatice ed Enver saranno molto diverse: lui esulterà di gioia, mentre la moglie sarà molto preoccupata. Tra i due nascerà una forte discussione, perché Hatice ricorderà che Sirin è malata psichiatrica ed Enver non sopporterà che sua moglie continui a difendere la ragazza.

Jale convocherà Hatice ed Enver nel suo studio

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che ci saranno importanti novità per la cura di Bahar.

Jale riceverà i risultati dei test effettuati nei giorni scorsi e scoprirà che c'è un midollo compatibile con Bahar. Tuttavia, la dottoressa sarà delusa dal fatto che l'unica possibile donatrice sia Sirin. Conoscendo l'imprevedibilità della ragazza, temerò che il trapianto non vada in porto. Innanzitutto, Jale telefonerà a Hatice ed Enver per convocarli in ospedale e aggiornarli su questa novità. I due si recheranno nello studio di Jale, che chiederà a Sinan di assistere al confronto per darle più coraggio. "Abbiamo trovato un midollo compatibile", dirà Jale ai suoi zii, che saranno al settimo cielo. Enver esulterà di gioia e ricorderà di aver già sognato questo momento, ma Hatice, a differenza sua, sembrerà piuttosto preoccupata.

"Di chi è il midollo che si adatta a Bahar?", chiederà la donna a Jale, che le confermerà che si tratta di quello di Sirin. "Sfortunatamente è il suo", dirà la dottoressa, che, però, non riuscirà a spegnere l'entusiasmo di Enver.

Enver e Hatice a un passo dal divorzio

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 15 agosto, Enver sarà certo che tutto andrà per il meglio. "Sirin donerà il midollo", continuerà a ripetere. Hatice spiegherà al marito che la situazione non è così semplice, ma lui perderà la pazienza e andrà via arrabbiato. Hatice seguirà Enver fuori dall'ospedale. "Il problema non è solo Sirin, anche Bahar potrebbe rifiutarsi", dirà la donna a suo marito. "La convinco io", dirà Enver, certo di riuscire nel suo intento.

Hatice proverà a fargli capire che Sirin è seriamente malata e lo psichiatra le ha già spiegato che non bisogna forzarla nelle cose. L'uomo ipotizzerà che Sirin abbia persino manipolato il suo medico e, quando vedrà Hatice continuare a difenderla, andrà su tutte le furie. Dopo una dura discussione, Enver affermerà che vuole divorziare al più presto dalla moglie.

La chiusura definitiva tra Bahar e Sirin

Nelle puntate precedenti, Bahar ha scoperto che Sirin aveva una relazione con Sarp. È andata a cercare sua sorella per affrontarla, ma ha avuto la peggio. Sirin ha aggredito Bahar e l'ha abbandonata per strada, nonostante la sua malattia. La donna è tornata a casa grazie al soccorso di alcuni passanti e ha giurato che non avrebbe mai accettato il midollo di Sirin.

Hatice si è molto preoccupata per questa affermazione, che non è l'unico ostacolo per la guarigione di Bahar. Lo psichiatra di Sirin ha parlato con Jale e Hatice, dicendo loro che non bisognerà assolutamente imporre il trapianto alla ragazza. Il medico ha consigliato di provare a ottenere il midollo da Sirin convincendola con la dolcezza, perché si tratta di un soggetto molto fragile.