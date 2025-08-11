Cambio di programmazione su Canale 5 per Io sono Farah, la serie turca del primo pomeriggio che vede protagonista Demet Ozdemir.

A partire da oggi, lunedì 11 agosto, alle 16:10 Io sono Farah non andrà in onda, in quanto la soap opera è stata sospesa dal palinsesto pomeridiano.

I vertici Mediaset, visto il grande successo Auditel registrato in queste settimane, hanno preferito fermare la messa in onda per due settimane, così da non trasmettere episodi salienti in un periodo dell’anno caratterizzato da un calo della platea televisiva.

Perché Mediaset ha sospeso Io sono Farah nel daytime pomeridiano

Il pomeriggio estivo di Canale 5 è destinato a subire delle modifiche dall’11 agosto, complice la decisione di sospendere la messa in onda di Io sono Farah dal palinsesto pomeridiano.

La serie turca da questo pomeriggio non sarà più trasmessa in daytime.

Uno stop di due settimane, scelto dai vertici Mediaset per cercare di preservare gli episodi inediti della prima stagione e in tal modo evitare di trasmetterli in un periodo dell’anno in cui si assiste a un calo della platea televisiva.

Cambio di programmazione per Io sono Farah: quando ritorna in onda su Canale 5

Gli appassionati di Io sono Farah, quindi, dovranno fare a meno delle puntate dall’11 al 22 agosto: per queste due settimane, al suo posto andrà in onda un doppio episodio di If You Love, l’altra serie turca che Mediaset ha scelto di lanciare questa estate nella fascia pomeridiana, riscuotendo già un buon riscontro di pubblico.

Il doppio appuntamento andrà in onda dalle 15:15 alle 17:15, dopodiché verrà lasciato spazio a La forza di una donna fino alle 18:40.

L’appuntamento con le vicende di Farah e Tahir, invece, tornerà in onda regolarmente da lunedì 25 agosto, sempre con un episodio al giorno trasmesso dalle 16:15 alle 17:15.

Per l’autunno, invece, non si esclude che la soap con Demet Özdemir possa fare da traino al talk show Verissimo.

Il boom Auditel della nuova soap turca con Demet Ozdemir in daytime

Intanto, dal punto di vista Auditel, la serie con Demet Ozdemir si è rivelata una delle più forti in questa estate 2025, con una media di oltre 1,8 milioni di spettatori.

Io sono Farah ha registrato una media del 23%, riuscendo a toccare anche il 25% e punte superiori al 28% e più di 2 milioni di spettatori nel corso della messa in onda, superando così l’ascolto di Forbidden Fruit, trasmesso nello slot orario delle 14:10.