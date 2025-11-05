A La Promessa arriverà Emilia, la nuova infermiera di Catalina che nelle prossime puntate metterà in difficoltà Romulo: lui, infatti, la eviterà, ma presto si scoprirà che i due hanno vissuto un grande amore.

Le anticipazioni rivelano che Emilia affronterà Romulo e gli chiederà il motivo del suo abbandono di anni prima. Il maggiordomo si rifiuterà di affrontare l'argomento, ma Emilia ammetterà di aver sofferto molto per colpa sua e insisterà per avere una spiegazione.

Una nuova infermiera per Catalina a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che per Catalina arriverà un momento molto felice.

Dopo aver partorito i due gemelli, infatti, la ragazza rivelerà ad Adriano che è lui il padre dei suoi figli. I due avranno progetti molti seri per il futuro e dopo aver detto la verità sulla paternità dei gemelli ad Alonso, gli dirà che vuole sposarlo. Il marchese reagirà in un modo inaspettato: oltre ad accettare Adriano, infatti, approverà le nozze. Catalina finalmente inizierà a vedere un po' di serenità nella sua vita dopo settimane di cattivi presentimenti sul suo futuro e quello dei gemelli. Per aiutare al meglio la neomamma dopo il parto rischioso affrontato, Leocadia deciderà di assumere al palazzo un'infermiera referenziata che si occupi di Catalina e dei due bambini. Al palazzo farà il suo ingresso Emilia Suarez, raccomandata direttamente dal dottor Ferrer.

La nuova arrivata sarà subito simpatica a tutti, perché avrà dei modi molto gentili, ma sarà chiaro sin da subito che nasconde qualcosa. Ad accorgersi in particolar modo del rapporto freddo e distaccato che c'è tra lei e Romulo sarà Ricardo. Il maggiordomo noterà che a differenza degli altri colleghi, il signor Baeza fa di tutto per evitare Emilia e la donna è piuttosto imbarazzata in sua presenza. Dopo alcuni giorni di osservazione, Ricardo deciderà di affrontare la questione direttamente con il suo amico.

Romulo confiderà a Ricardo che ha conosciuto Emilia molto anni prima

Nelle prossime puntate de La Promessa, Ricardo andrà in ufficio da Romulo per parlare con lui e gli chiederà come mai sia così preoccupato da giorni.

Il maggiordomo ammetterà che il suo problema è Emilia, ma non aggiungerà altro. "Ma è una donna così gentile", dirà Ricardo, "Come puoi avere problemi con lei?". Romulo risponderà che lui conosce Emilia da tempo e non ha voglia di parlarne. Ricardo insisterà, ma non ci sarà verso di far parlare il maggiordomo. Nei giorni seguenti, Emilia busserà alla porta di Romulo per portare il vino che aveva chiesto alla servitù e lui la tratterà come un'estranea. La donna andrà via, ma dopo qualche secondo tornerà indietro, stanca di questo trattamento. "Hai intenzione di far finta di non conoscermi?" dirà Emilia mettendo Romulo con le spalle al muro. Il maggiordomo dirà che non vuole rivangare il passato ma Emilia insisterà: "Non mi dirai perché hai messo fine alla nostra storia d'amore?".

La donna rivendicherà il suo diritto di avere una risposta, spiegando che ha sofferto per anni l'abbandono immotivato del suo amato. "Mi sono sentita sbagliata", dirà Emilia in lacrime, "Avevamo tutta la vita davanti". Romulo sarà dispiaciuto, ma ricorderà alla donna che è diventata una grande infermiera e ha fatto carriera, quindi non dovrebbe rimpiangere il passato.

L'integrità di Romulo e l'amicizia con Pia

Nelle puntate in onda in Italia, Romulo è sempre stato un uomo impeccabile sul lavoro, ma non si sa nulla della sua vita sentimentale. Il maggiordomo ha dimostrato solo una sincera amicizia nei confronti di Pia e l'ha sempre protetta quando ha potuto. Il suo comportamento nei confronti della collega spesso ha lasciato pensare che potesse provare dei sentimenti per lei, ma tra loro non c'è mai stato nulla oltre che un'amicizia.

Dietro la sua ricerca delle perfezione sul lavoro, però, si nasconde un grande rimpianto per un amore interrotto molti anni fa. Sarà il destino a rimettere Romulo di fronte a quello che molto tempo prima ha lasciato a metà per inseguire la sua carriera.