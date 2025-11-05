Bahar invierà un sms ad Arif in piena notte nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Tutti dormono, scappiamo adesso".

Le anticipazioni rivelano che Bahar, d'accordo con Nisan, non ne potrà più della prigionia allo chalet e studierà un modo per fuggire con Arif. Quando tutti dormiranno, la donna e sua figlia racconteranno a Doruk che faranno un gioco e usciranno dalla casa. I tre correranno verso l'auto di Arif che li aspetterà poco distante dal cancello: Bahar sarà pronta a tornare alla sua vita al quartiere con i bambini.

L'addio commosso a Yeliz ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che per Bahar stare allo chalet non sarà una passeggiata. La donna, infatti, sentirà troppo la mancanza della sua vita al quartiere ma, soprattutto, non si sentirà più sicura accanto a Sarp. Quest'ultimo farà di tutto per recuperare il tempo perduto con Bahar e i bambini, ma giochi e colazioni insieme non basteranno. L'arrivo di Piril e i gemelli, poi, aumenterà la distanza di Bahar nei confronti di suo marito. Tra Sarp e sua moglie ci saranno pochi chiarimenti, ma la verità su quello che è successo dopo la caduta dal traghetto tarderà ad arrivare. Bahar guarderà solo i fatti: suo marito ha creato un'altra famiglia con Piril e anche se lui insisterà nel dichiararle amore non la convincerà.

Tutto precipiterà quando Bahar scoprirà che Yeliz è morta nella notte del rapimento. La donna crollerà in un pianto disperato e urlerà a Sarp che preferirebbe fosse morto lui al posto della sua amica. Sarp, agli occhi di Bahar, diventerà il colpevole di tutti i guai che hanno passato la sua famiglia e i suoi amici e questo non sarà risolvibile in pochi giorni. La donna non rispetterà più i divieti di Sarp e tornerà a Tarlabasi per piangere sulla tomba di Yeliz. Arif andrà a prenderla e Doruk e Nisan gli correranno incontro abbracciandolo con molto affetto. Sarp assisterà a tutto questo con l'amaro in bocca, ma certo che Bahar sarebbe tornata allo chalet dai suoi bambini. Dopo aver visitato il cimitero, Bahar si farà riaccompagnare al rifugio e chiederà ad Arif di non chiamare la polizia per proteggere lei e i figli, ma gli prometterà che presto tutto si risolverà.

Nisan vuole tornare a casa e appoggia Bahar

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar tornerà allo chalet, ma avrà solo un pensiero: fuggire al più presto da quella prigione. Contando sull'aiuto di Arif, la donna parlerà a Nisan e le spiegherà che presto andranno via di nascosto, chiedendole di non dire nulla a Doruk. Bahar dirà a sua figlia che il più piccolo non capirebbe e quindi Nisan dovrà aiutarla a darsi alla fuga facendo credere al bambino che sia tutto un gioco. Nisan appoggerà in pieno sua madre, perché si renderà conto che allo chalet nessuno di loro è sereno e inizierà a guardare tutto in modo diverso. La bambina, quindi, non rappresenterà un problema per i piani di Bahar, ma convincerà Doruk a fare un gioco la stessa notte, quando tutti si saranno addormentati.

Arif resterà seduto sul suo letto, pronto a partire al segnale di Bahar e portarla via dallo chalet insieme ai bambini. Il messaggio della donna non tarderà ad arrivare: "Tutti dormono, scappiamo adesso". L'uomo si metterà in macchina e si dirigerà allo chalet, parcheggiando poco lontano dal cancello. Nel frattempo, Bahar preparerà i bambini e li farà uscire dalla porta di servizio, eludendo le guardie del corpo di Sarp. Quest'ultimo dormirà sul divano, ma sembrerà non accorgersi dei movimenti. Bahar, Nisan e Doruk correranno verso la macchina di Arif, pronti a riprendersi la loro amata vita al quartiere e a riabbracciare Enver e Hatice.

Il motivo per il quale Bahar e i bambini si trovano allo chalet

Nelle puntate in onda in Italia, Bahar, Doruk e Nisan sono arrivati da poco allo chalet: Sarp li ha rapiti e portati lì per scappare da Nezir. I bambini e la mamma sono rimasti molto delusi da quello che hanno trovato: una casa gelida e senza cibo, né acqua. Sarp si è reso conto che Munir non è stato ai patti e lo ha chiamato, infuriandosi con lui. L'uomo ha spiegato che tutto sarebbe arrivato l'indomani, quindi la prima notte Bahar e Sarp hanno dovuto arrangiarsi. Il giorno dopo Doruk e Nisan sono stati travolti da regali: giochi e bei vestiti comprati da Piril. Per Bahar è stata una grande umiliazione, ma per il bene dei bambini la donna ha cercato di fingersi serena.

Nel frattempo, a Tarlabasi tutti piangono la morte di Yeliz. Ceyda, al funerale, ha abbracciato i figli della sua amica con il cuore devastato. Bahar non immagina neanche lontanamente che la sua amica non c'è più, perché Sarp le ha nascosto tutto. L'uomo, infatti, è certo che sua moglie lo lascerebbe all'istante se sapesse la verità.