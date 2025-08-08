Cambio di programmazione per La forza di una donna nel palinsesto autunnale di Canale 5. L'appuntamento con la soap opera turca, che sta appassionando il pubblico italiano, è confermato in daytime, ma, a differenza delle puntate extra-large di questo periodo, saranno trasmessi episodi decisamente più brevi.

Il rischio è che Mediaset riduca la durata complessiva della serie a soli 20 minuti nel daytime feriale, per assicurare un buon traino a Pomeriggio 5.

Mediaset trionfa con le soap turche

Questa estate, Mediaset ha scelto di puntare sulla messa in onda di un nutrito gruppo di serie turche da trasmettere nella fascia del pomeriggio, registrando ascolti strabilianti.

La media dalle 14:10 alle 18:40, grazie a Forbidden Fruit, Io sono Farah, If you love e La forza di una donna si aggira sul 22-23% di share, con oltre 1,7 milioni di spettatori in pieno agosto.

Eppure, malgrado il grande successo Auditel, in autunno ci saranno delle variazioni di palinsesto che porteranno a una riduzione della durata delle soap, per lasciare spazio ai consueti programmi del daytime feriale, tra cui Uomini e donne, Amici e Pomeriggio 5.

Cambio programmazione La forza di una donna in autunno

A farne le spese saranno gli appassionati delle soap turche: Forbidden Fruit verrà ridotta a 30 minuti al giorno, dalle 14:15 alle 14:45, prima di Uomini e donne.

Per La forza di una donna, invece, potrebbe arrivare una riduzione ancora più drastica.

La serie rischia di essere ridotta a soli 20 minuti al giorno, andando in onda dalle 16:40 alle 17, con pause pubblicitarie.

Dalle 17 alle 18:40, Mediaset ha scelto di confermare l'appuntamento feriale con Pomeriggio 5, il talk show che quest'anno sarà condotto da Gianluigi Nuzzi e che sarà incentrato principalmente sui casi di cronaca nera.

Pomeriggio 5 non viene ridotto nel daytime autunnale Mediaset

L'ultima stagione tv era stata difficile per gli ascolti di Pomeriggio 5, fermo a una media del 12-14% di share. Numeri ben distanti da quelli registrati da La vita in diretta di Alberto Matano, che, nella stessa fascia oraria, aveva raggiunto la soglia del 22-23% di share con oltre due milioni di spettatori.

Mediaset, però, ha scelto di dare nuovamente fiducia al programma curato da VideoNews e per la prossima stagione tv non è prevista una riduzione della durata complessiva a favore delle soap turche, che assicurerebbero ascolti decisamente più elevati dalle 18.