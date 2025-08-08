Mediaset sospenderà Io sono Farah dalla programmazione pomeridiana estiva di Canale 5 a partire da lunedì 11 agosto.

La soap opera turca, che ha debuttato registrando ottimi consensi dal punto di vista Auditel, andrà in pausa per la sosta estiva.

Al suo posto, dal prossimo lunedì, è previsto un raddoppio della serie If you love, in onda dalle 15:15 alle 17:15.

Il successo Auditel di Io sono Farah nel pomeriggio di Canale 5

Il palinsesto del primo pomeriggio di Canale 5 continua a essere al centro di continue variazioni e questa volta a subire nuove modifiche sarà la serie turca Io sono Farah, con protagonista Demet Ozdemir.

Mediaset aveva scelto di lanciarla e testarla nel palinsesto pomeridiano per evitare di trasmettere un numero eccessivo di episodi di Forbidden Fruit e La forza di una donna, le altre due soap campionesse di ascolti di questa estate, già confermate nella programmazione del prossimo autunno.

Alla fine, però, anche Io sono Farah si è rivelata un grande successo dal punto di vista Auditel, registrando, fin dalle prime puntate, ascolti che si aggiravano sul 24% di share e punte del 28%.

Mediaset sospende già Io sono Farah: la soap va in pausa dall'11 agosto

Proprio questo inaspettato successo d'ascolti ha spinto i vertici Mediaset ad attuare un nuovo cambio programmazione.

La serie turca, da lunedì 11 agosto, è sospesa dal palinsesto del primo pomeriggio: al suo posto, fino a giovedì 14 agosto, andrà in onda un doppio episodio di If you love, l'altra soap turca che Mediaset ha scelto di far debuttare questa estate in daytime.

Il 15 agosto, invece, la fascia oraria che va dalle 14:10 alle 17:20 sarà occupata dalla messa in onda di film sentimentali che prenderanno il posto delle soap. Dopodiché, ci sarà spazio per La forza di una donna in prima visione.

Il grande successo Auditel Mediaset con le soap turche del daytime

Intanto, dal punto di vista Auditel, il pomeriggio estivo di Canale 5 è uno dei più forti degli ultimi anni, proprio grazie al mix di serie turche che sta conquistando il pubblico.

Si parte dal 20-21% registrato da Forbidden Fruit, passando per il 22% registrato da If you love fino al 23-24% della serie Io sono Farah.

Ottimi ascolti anche per La forza di una donna, che, nella seconda parte del pomeriggio estivo, arriva a toccare il 22% di share contro il talk show Estate in diretta, fermo a una media del 15-16% di share nel daytime di Rai 1.