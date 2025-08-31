Nuovo cambio di programmazione per La forza di una donna a partire da settembre, con l’arrivo anche nel fine settimana di Canale 5.

La soap turca occuperà il daytime del sabato e della domenica pomeriggio, facendo da traino a Verissimo, il talk show del weekend condotto da Silvia Toffanin.

Una programmazione speciale che permetterà di procedere a passi spediti nel cuore della seconda stagione della serie.

Cambia la programmazione de La forza di una donna a settembre

Tra i titoli di maggiore successo lanciati da Mediaset, nel corso di questa estate, spicca La forza di una donna, che dallo scorso giugno ha saputo appassionare una fetta sempre più elevata di spettatori.

La serie si è rivelata un successo trasversale dal punto di vista Auditel, mettendo d'accordo non solo il pubblico senior, ma anche quello composto da giovani e giovanissimi, che si sono appassionati alle vicende di Bahar seguendo le varie puntate anche in streaming su Mediaset Infinity.

Alla luce degli ottimi ascolti Auditel registrati dalla soap in queste settimane, per il mese di settembre sono previste una serie di variazioni, tra cui l'approdo nel fine settimana di Canale 5.

La soap La forza di una donna arriva anche nel fine settimana

A partire dal 1° settembre, le nuove puntate de La forza di una donna non saranno più trasmesse alle 17:20, ma verranno anticipate alle 15:50 e avranno una durata complessiva di circa un'ora, per poi lasciare spazio alle 16.45 all’appuntamento in diretta con Dentro la notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi.

Ulteriori cambiamenti, però, sono previsti dall'8 settembre quando la soap opera sarà trasmessa dal lunedì al venerdì alle 15:30 circa.

Variazioni di palinsesto riguarderanno anche il fine settimana di Canale 5, dove dal 13 settembre ci sarà spazio per il ritorno di Verissimo e sarà proprio la soap con Bahar a trainare il programma condotto da Silvia Toffanin.

Le nuove puntate della soap sono in programma anche al sabato e alla domenica pomeriggio dal weekend 13-14 settembre, dopodiché, con il ritorno di Amici, andranno in onda solo di sabato.

Bahar riesce a salvarsi grazie alla sorellastra Sirin

Intanto, le anticipazioni dei nuovi episodi della soap rivelano che Bahar riuscirà a salvarsi dopo il trapianto di midollo osseo che verrà effettuato grazie alla donazione della sorellastra Sirin.

Sarà Sarp ad avere un ruolo fondamentale in tutta questa vicenda, convincendo Sirin a sottoporsi all'intervento che avrebbe permesso a Bahar di non lasciare i suoi figli in tenera età.