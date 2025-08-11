Negli episodi della prima stagione de La forza di una donna, in onda prossimamente su Canale 5, Enver accuserà un infarto durante l'incontro con Sarp Cesmeli. L'uomo verrà portato in ospedale, mentre Sarp riuscirà a fuggire a bordo di un taxi guidato da uno degli uomini di Suat.

Enver scopre che Sarp è ancora vivo

Enver scoprirà che Sarp è ancora vivo quando Batir gli dirà di averlo visto insieme a Sirin. Il sarto chiederà una spiegazione alla figlia, che desisterà dal raccontargli tutta la verità. Nonostante questo, Enver pretenderà d'incontrare Sarp, minacciando di rivelare la verità a Bahar.

Sirin organizzerà l'incontro tra suo padre e Sarp grazie all'intervento di Levent. Tuttavia, Sirin avrà un ripensamento a seguito del patto stabilito con Suat, instaurato per evitare che Bahar scopra che Sarp è ancora vivo e che ha sposato Piril. Sirin dirà al suo complice che Sarp sta per incontrare Enver. Suat, a questo punto, sguinzaglierà i suoi complici alla ricerca dei due uomini.

Enver colpito da un infarto mentre tenta di fuggire con Sarp

Enver riuscirà a incontrare Sarp e lo rimprovererà per aver sedotto Sirin, nonostante fosse sposato con Bahar. Inoltre, gli chiederà di non avvicinarsi più alla sua prima famiglia, visto che ormai si è unito in matrimonio con Piril, dalla quale ha avuto due gemelli.

La conversazione verrà interrotta dall'arrivo di Suat, mentre Enver sarà colpito da un infarto quando Sarp lo inviterà a scappare insieme a bordo di un taxi. Una volta giunto in ospedale, Enver verrà sottoposto a un intervento di bypass coronarico. Sarà qui che Sarp incontrerà Sirin e Hatice.

Hatice ha scoperto che Sirin è malata

Nelle puntate de La forza di una donna andate in onda a inizio agosto su Canale 5, Ceyda ha trovato Hikmet ad attenderla a casa. La ragazza ha approfittato di un momento di distrazione del suo ex amante per avvisare Seyfullah, che è giunto sotto il suo appartamento coi suoi uomini. Hikmet, ormai alle strette, ha provato a gettare Ceyda giù dalla finestra, ma è stato fermato dall'arrivo provvidenziale dei poliziotti.

Intanto, Hatice ha scoperto che Sirin è gravemente malata, evitando così d'incolparla per i suoi comportamenti. Ceyda e Yeliz sono finite in carcere dopo la rissa avvenuta con Sirin. Le due donne sono state subito scarcerate, andando incontro a una brutta sorpresa: Teoman ha chiesto il divorzio a Yeliz per quello che ha fatto a Sirin.