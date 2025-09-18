Negli episodi della seconda stagione de La forza di una donna, in onda su Canale 5, Bahar Cesmeli dirà a Sarp di aver scoperto che ha un'altra famiglia. L’uomo capirà subito che dietro tale rivelazione si nasconde Piril, decisa a impedire il ritorno di fiamma tra lui e Bahar.

Sarp chiede a Munir di consegnare un telefono a Bahar

Sarp temerà per la vita della sua prima famiglia a causa del ritorno di Nezir, deciso a vendicare la morte di suo figlio Mert. L'uomo chiederà a Munir di consegnare un telefono a Bahar con la complicità di Enver. Quest'ultimo sembrerà diffidente a causa del recente rapimento dei piccoli Nisan (Kubra Suzgun) e Doruk.

Enver deciderà di usare il cellulare per capire se appartiene veramente a Sarp. Ricevuta conferma, consegnerà il dispositivo a Bahar, che non esiterà a chiamare Sarp per dirgli di essere a conoscenza del fatto che ha una nuova moglie e due gemelli: li ha visti nella hall di un albergo. Sarp scoprirà così che qualcuno ha svelato a Bahar il nascondiglio di Piril e dei suoi gemelli.

Sarp accusa Piril di aver fatto soffrire Bahar

Sarp capirà che dietro a questa rivelazione c'è la mano di Piril. Accuserà la moglie di aver fatto soffrire Bahar, impedendogli di spiegarle cos’era accaduto quattro anni prima. Sarp sarà fuori di sé e abbandonerà la camera d'albergo per fare una telefonata a Bahar, ma lei non risponderà.

Piril, invece, sarà disperata quando scoprirà, grazie a un'app, che suo marito ha chiamato Bahar "amore mio".

Nel frattempo, Sarp capirà che dietro tutto questo inganno c'è il suocero Suat, ma non avrà alcun dubbio sul doppio gioco di Munir. La situazione diventerà incandescente quando Suat inizierà a giocare sporco contro il genero per impedirgli di abbandonare Piril e tornare da Bahar.

Sarp ha aggredito Suat dopo aver scoperto che la sua prima famiglia è ancora viva

Nelle puntate de La forza di una donna andate in onda a settembre su Canale 5, Sarp Cesmeli ha aggredito Suat dopo aver avuto la certezza che Bahar, Nisan e Doruk sono ancora vivi. Yeliz ha avvisato Enver e Hatice della visita di Sarp.

I due hanno temuto che l'uomo potesse incontrare Bahar e i bambini. Enver, Hatice e Yeliz hanno escogitato un piano per far uscire Nisan e Doruk prima dell'arrivo di Sarp.

Ceyda ha tenuto compagnia a Bahar in clinica e Arif l'ha informata sulle ultime novità riguardanti Sarp. Quest’ultimo, accecato dalla rabbia per aver scoperto che Bahar e i figli sono vivi, si è diretto verso casa di Enver in cerca di una spiegazione.