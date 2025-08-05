Le trame delle puntate turche della soap Tv La forza di una donna, in onda prossimamente su Canale 5, si soffermano su Batir che informerà Enver di aver visto Sarp nel suo negozio di telefonia in compagnia di Sirin. In un secondo momento, il sarto chiederà una spiegazione alla figlia, che confermerà la versione del venditore.

Enver scopre che Sarp è ancora vivo grazie a Batir

Bahar proverà ad accendere il suo vecchio cellulare, ma senza riuscirci. Enver, pertanto, prenderà l'iniziativa di recarsi al negozio di telefonia. Il sarto giunto al locale chiederà a Batir di recuperare le immagini presenti nel telefono, poiché sono gli unici ricordi di Sarp rimasti ai suoi nipoti.

Il tecnico una volta entrato nella memoria del dispositivo farà una scoperta sconcertante: il padre di Nisan e Doruk è lo stesso uomo che ha incontrato Sirin qualche giorno prima all'interno della sua bottega. Batir sconvolto comunicherà ad Enver, di aver visto Sarp e Sirin nel suo negozio appena pochi giorni prima.

Enver basito si recherà di corsa da Sirin in cerca di una spiegazione. La giovane donna confermerà a suo padre che Sarp è vivo, pregandolo di non raccontare a nessuno di tale scoperta, per non mettere in pericolo la loro famiglia.

Enver chiede a Sirin di fargli avere un incontro con Sarp

Sirin, in preda al panico, cercherà di spiegare a suo padre che qualora i nemici di Sarp venissero a sapere che lui è ancora vivo gliela farebbero pagare a caro prezzo.

In un secondo momento Sirin porterà Enver e Hatice al cimitero per mostrargli i finti tumoli di Nisan, Doruk e Bahar, spiegandoli di non aver avuto una parte attiva nel grande inganno. Nonostante questo, il sarto non vorrà sentir ragioni, e chiederà un incontro con l'ex cognato per il giorno seguente.

Bahar ha scoperto che Sirin e Sarp avevano una storia extraconiugale

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad agosto su Canale 5, Ceyda ha chiesto aiuto ad Arif per rintracciare Bersan, che non si fa sentire da diversi giorni. L'uomo si è recato a casa dell'ex fidanzata per accertarsi che stia bene. All'uscita del portale, Arif ha incontrato Bahar, la quale ha dimostrato di essere gelosa di Bersan.

Hikmet, invece, ha sorpreso Ceyda con un bel gesto, portandole suo figlio Arda a casa sua. Bahar se l'è presa con Enver quando ha capito che era a conoscenza della relazione extraconiugale tra suo marito Sarp e Sirin.