Negli episodi turchi de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5, Enver capirà che sua figlia Sirin ha teso un inganno a Sarp, facendogli credere che Bahar, Nisan e Doruk fossero morti in un incidente.

Sarp capisce che Sirin gli ha fatto credere che Bahar fosse morta

Enver si sottoporrà ad un intervento chirurgico dopo aver accusato un infarto. Sarp vorrà sincerarsi sulle condizioni di salute dell'ex suocero e rivelargli i motivi che l'hanno portato ad abbandonare Bahar, Nisan e Doruk. L'uomo si recherà a casa Sarikadi per vedere Enver, ancora convalescente per l'operazione di bypass.

Sarp spiegherà al sarto di aver cercato la sua prima famiglia dopo essere uscito dal coma a causa di una ferita infertegli dagli uomini di Mert.

L'uomo preciserà a Enver di aver chiesto a Munir di dare dei soldi a Bahar per provvedere alle sue esigenze durante la sua assenza. Sarà qui che Sarp scoprirà che Sirin gli aveva mentito, dicendogli che la sua famiglia era morta in un incendio. L'uomo si era così convinto della morte di Bahar, Nisan e Doruk.

Enver apprende che sua figlia ha teso un tranello a Sarp

Enver, nel frattempo, capirà che Sirin aveva teso un tranello a Sarp a causa della folle gelosia provata per Bahar. Il sarto capirà che sua figlia aveva fatto credere all'ex genero che Bahar era morta insieme ai Bambini.

Allo stesso tempo, le condizioni di salute di Cesmeli peggioreranno ancor di più. La donna accuserà uno svenimento per le scale che farà preoccupare Yeliz e Arif, che l'accompagneranno di corsa in ospedale. Sarà qui che la dottoressa Jale rivelerà che l'anemia aplastica è arrivata ad un punto così avanzato da richiedere il trapianto di midollo osseo.

Piril è apparsa ossessionata da Bahar

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine agosto su Canale 5, Umran ha fatto visita a Ceyda perché ha voluto sincerarsi di come avesse speso i suoi soldi all'oscuro che l'appartamento appartenesse a Musa.

Piril, invece, ha scoperto che Bahar ha aperto un profilo social. La donna è apparsa ossessionata dalla sua rivale in amore da quando ha capito che non è morta come credeva.

La figlia di Suat ha iniziato a temere che suo marito potesse lasciarla per correre dalla prima moglie.

Sarp, intanto, ha chiesto a Levent di organizzargli un incontro con Sirin. Durante il faccia a faccia, la figlia di Enver ha chiesto scusa all'ex cognato per come sono andate le cose, travolta da un pianto disperato. Sarp ha concesso il perdono a Sirin per poi chiederle di dimenticarsi del loro incontro. Suat ha manifestato tutta la sua rabbia nei confronti di Munir per non essere riuscito ad evitare il confronto tra i due.