Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 rivelano che Sahika cercherà d'impietosire suo nipote Yigit dopo essere rimasta sola e senza alleati. Il piano non avrà il risultato sperato perché il ragazzo non si è lasciato abbindolare dalla zia.

Sahika prova a riconquistare Nadir

Tutto inizierà quando Halit cadrà in rovina per colpa di un investimento errato. L'imprenditore dovrà abbandonare la lussuosa abitazione per trovare rifugio da Sikti insieme ai figli. Allo stesso tempo, Yildiz diventerà imprenditore poiché una società americana le offrirà cinque milioni di dollari per produrre il suo purè di mela che ha dato da mangiare al piccolo Halitcan durante il suo programma meteo.

Halit, nel frattempo, chiamerà Sahika all'Argun holding per contrastare il monopolio di Nadir. Ender inviterà la cognata a ritirarsi dall'azienda quando l'imprenditore verrà rimosso dal ruolo di capo. Sahika abbandonata cercherà di riconquistare Nadir ma lui non si fiderà più di lei anche se le farà presente di pensarla allo stesso modo di Ender.

Sahika prova a impietosire Yigit

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Sahika non demorderà e per questo chiederà a Kaya se può assumerla come assistente. L'avvocato si rifiuterà di prendere la sorella, temendo una ritorsione da parte di Ender. Sahika, a questo punto, cercherà di far compassione a suo nipote Yigit, affermando di essere finita nel vortice dell'alcolismo.

Il piano non avrà il risultato sperato perché il ragazzo dirà alla zia di essere stufo del suo comportamento infantile.

Halit ha raggiunto la Svizzera per riportare Sahika in Turchia

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda ad inizio aprile su Canale 5, Halit si è recato in Svizzera dove ha chiesto a Sahika di far ritorno insieme a lui in Turchia. L'imprenditore ha deciso di assumere la donna in azienda per contrastare il duo Nadir-Ender.

Yigit, intanto, è fuggito dopo una lite con Ender. Il ragazzo è apparso contrariato dopo aver scoperto che sua madre non intende sposare Kaya. Quest'ultimo e l'avvocato sono apparsi molto in ansia per l'assenza di Yigit e per questo hanno contattato gli amici della scuola e Akin.

Lila è riuscita a rintracciare suo marito anche se tra di loro è scoppiata subito una grande discussione. La donna ha accusato il giovane di essere infantile mentre lui le ha rinfacciato di essere ancora interessata a lui. Ender e Kaya, intanto, hanno raggiunto Yigit, con il quale hanno avuto un nuovo litigio. Alla fine, i due hanno deciso di sposarsi per evitare altri colpi di testa da parte del ragazzo.