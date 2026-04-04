Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nelle prossime settimane di programmazione su Rete 4 rivelano che Santos farà ritorno alla tenuta dopo aver passato del tempo insieme ad Ana in giro per la Spagna. Il ragazzo chiederà a Cristobal la possibilità di tornare a lavorare come valletto ma andrà incontro ad una brutta sorpresa.

Santos fa ritorno alla tenuta

Santos ritornerà alla tenuta dopo essere scappato improvvisamente insieme a sua madre Ana. Il ragazzo racconterò di aver soggiornato in Spagna in compagnia della genitrice anche se preferirà non entrare nei particolari.

Il valletto abbraccerà suo padre, affermando di aver accusato la sua mancanza. Il ragazzo inoltre annuncerà a Ricardo di aver intenzione di rimanere a La Promessa qualora fosse reintegrato nello staff. Il maggiordomo informerà Santos che Romulo è andato in pensione. L'uomo racconterà che l'anziano ha deciso di rifarsi una vita in un posto di mare insieme ad Emilia. Ricardo inoltre dirà a suo figlio che dovrà fare un colloquio con Cristobal prima di tornare alla sua vecchia mansione.

Cristobal non vuole assumere Santos

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Cristobal deciderà di non assumere nuovi valletti nel personale, invitando Santos a valutare altre proposte di lavoro. Tutti i dipendenti rimarranno sorpresi dalla decisione presa dal capo maggiordomo di non assumere il figlio di Ricardo.

Allo stesso tempo, Cristobal mostrerà una certa curiosità su Santos e per questo chiederà informazioni a Simona su di lui.

Leocadia ha continuato a tramare contro Eugenia

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio aprile su Rete 4, Leocadia ha continuato a mantenere il controllo della tenuta, stringendo un'alleanza sia con Lisandro che con Alonso. La darklady ha proposto che il duca diventasse il padrino dei gemelli di Catalina in occasione del loro battesimo. La marchesina non è apparsa molto contenta ma ha finito per accettare per evitare altri problemi in famiglia. Leocadia oltre a organizzare il battessimo dei bambini ha fatto in modo che Eugenia venisse dichiarata pazza.

Teresa ha riferito a Petra e Romulo di aver trovato la madre adottiva di Curro in stato confusionale. La domestica ha raccontato di aver visto la donna minacciare Lorenzo con un tagliacarte in mano. Eugenia ha dimostrato un peggioramento del suo stato mentale quando è stato ritrovato un sonaglio appartenente ad Andres nella sua camera da letto. Lorenzo e Leocadia hanno tramato alle sue spalle per farla impazzire del tutto. Eugenia è caduta nella trappola dei due, dimenticando alcuni gesti appena fatti e nascondendo oggetti e cibo.