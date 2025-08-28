"Le ultime storie sono state dettate dal fatto non volevo stare sola": sono queste le dichiarazioni rilasciate da Belen Rodriguez sulla pagine del settimanale Chi. La showgirl argentina ha rivelato che in passato la sua più grande paura era la solitudine, aggiungendo però che ora non ha più l'esigenza di avere un uomo al fianco a tutti i costi.

Le dichiarazioni di Belen sulle relazioni del passato

Per festeggiare i 30 anni del settimanale Chi, la rivista ha deciso di intervistare Belen Rodriguez.

La showgirl ha toccato diversi argomenti: gli inizi della sua carriera menzionando Simona Ventura, il gossip e gli amori del passato.

In merito a quest'ultimo capitolo la showgirl si è lasciata andare a una confidenza personale: "In questi anni, le ultime storie che ho avuto sono state più dettate dal fatto che non volevo stare da sola e ho riempito determinati vuoti che la vita mi ha creato". La 40enne si è detta consapevole che le sue parole potrebbero dare fastidio a qualche suo ex, ma al tempo stesso ha spiegato: "Lo dico senza sminuire quei rapporti, ma ero condizionata".

Oggi, Belen si sente una donna diversa al punto che non ha più bisogno di avere un uomo al suo fianco a tutti i costi: "Ho imparato a vivere momenti in solitudine".

'Simona Ventura fu la prima a credere in me'

Nell'intervista Belen Rodriguez ha ripercorso gli inizi della sua carriera.

La showgirl ha spiegato di essersi fermata in Italia, poiché è stato il primo paese dove ha ricevuto un contratto di lavoro. Tra le prime persone che hanno creduto in lei c'è stata Simona Ventura: "Appena mi vide disse che mi avrebbe portato con lei in un suo programma ed è stata di parola".

Per quanto riguarda il gossip, Belen ha rivelato di non amarlo particolarmente e si dice pentita di essere finita sui giornali anche per qualche episodio spiacevole, pur essendo consapevole che è "una macchina che non si può fermare".

Stefano De Martino torna a parlare del primo incontro con Rodriguez

Intanto in una tappa di Meglio Stasera Summer Tour, Stefano De Martino è tornato a parlare del primo incontro con Belen Rodriguez e dell'incidente avuto nel 2012: "Io ero un ragazzino, avevo 22 anni e l’ho vista, lì bellissima.

Poi è nato qualcosa, ma nei primi giorni è successo un fattaccio", il riferimento è all'incidente avuto in moto dai due.

Il conduttore ha spiegato che fu di Belen l'idea di andare a mangiare un hamburger lontano dagli studi Mediaset, ma per non rimanere imbottigliati nel traffico di Roma decisero di andare in moto piuttosto che in macchina. A causa di una distrazione alla guida, però, Stefano ebbe una collisione con un furgone e ciò lo costrinse a un ricovero ospedaliero.