Terminata l'edizione 2025 di Temptation Island i protagonisti che hanno partecipato non sono ancora tornati attivi sui rispettivi profili social. Stando a un retroscena fornito dall'esperto di cronaca rosa Lorenzo Pugnaloni pare che ci sia una spiegazione dietro a tutto questo: il Grande Fratello. Non è escluso, infatti, che alcuni ex protagonisti possano entrare nella casa più spiata d'Italia.

Il retroscena

Il 31 luglio su Canale 5 è andata in onda l'ottava e ultima puntata di Temptation Island in cui i protagonisti hanno raccontato cos'è successo "Un mese dopo" la fine del programma.

Di soliti tutti i partecipanti erano soliti a tornare attivi sui loro account social, ma quest'anno la cosa non è ancora avvenuta. Secondo l'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, c'è un retroscena dietro al silenzio social: il Grande Fratello. Tra le stories Instagram del blogger si legge: "Il GF di Simona Ventura avrà anche personaggi semi noti (non vipponi, per intenderci). Qualcuno da Temptation Island (ecco perché si vuole evitare di farli diventare influencer mezzo secondo dopo la fine del programma) ma non solo".

Pugnaloni ha poi aggiunto che quest'anno il reality show intende concentrarsi sulle storie dei singoli concorrenti, ma senza tralasciare alcune dinamiche che possano catturare l'attenzione dei telespettatori.

Nei giorni scorsi invece, era stato ipotizzato che i protagonisti fossero in silenzio sui social per attendere la prima puntata di Uomini e Donne, che verrà registrata a fine agosto.

Temptation Island: cos'è successo a tutte le coppie

Nella puntata "Un mese dopo" Sonia M. e Alessio Loparco hanno confermato di essere tornati insieme e la relazione prosegue a gonfie vele.

Anche Simone e Sonia B. hanno spiegato di essersi dati una seconda chance e la protagonista ha anche annunciato di essere in dolce attesa. Valentina e Antonio hanno un matrimonio da organizzare. Nulla di fatto per Marco e Denise: lui ha scelto di chiudere definitivamente la relazione, dopo che aver inizialmente deciso di dare una seconda possibilità alla propria partner.

Anche Lucia e Rosario anche hanno deciso di chiudere la loro storia: lui aveva deciso di intraprendere la convivenza con la partner, ma quando ha scoperto che la fidanzata si è vista e sentita con il single Andrea, ha scelto di intraprendere un percorso in solitaria.

Invece Maria Concetta ha confermato di voler restare single, in quanto ritiene che Angelo non sia l'uomo adatto a lei.

Diversa la situazione tra Sarah e Valerio: lui al falò di confronto finale ha scelto di uscire da solo dal programma, mentre nell'ultima puntata ha annunciato la frequentazione con la single Ary (Arianna Mercuri all'anagrafe).