Suat farà sparire il corpo della madre di Sarp nelle prossime puntate de La forza di una donna: dopo averla eliminata, nasconderà Julide nella tomba vuota di Bahar, certo che nessuno la troverà mai.

Il padre di Piril deciderà di uccidere la madre di Sarp per impedire che il suo segreto sulla vita di Bahar venga alla luce. Suat racconterà a suo genero che sua madre è scappata dopo aver tentato di eliminare i suoi bambini.

Bahar incontrerà la madre di Sarp

Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano che la madre di Sarp diventerà sempre più scomoda per Piril e Suat.

La donna, infatti, continuerà a chiedere sempre più soldi in cambio del suo silenzio e la situazione peggiorerà quando Sarp deciderà di restare in Turchia. Piril temerà che suo marito possa scoprire che Bahar e i suoi bambini sono vivi e Julide giocherà molto su questa fragilità. La donna riuscirà a rivedere Sarp che però non sarà molto amorevole con lei e questo non farà altro che infastidirla ancora di più. Julide si metterà alla ricerca di Bahar, Doruk e Nisan, sia per avere quel rapporto familiare che tanto le manca e sia per avere un'arma con cui ricattare Suat e sua figlia. La madre di Sarp busserà alla porta di Bahar e conoscerà i suoi nipoti, ma non rivelerà nulla su suo figlio. Quando tornerà alla villa, mostrerà a Piril la foto che ha scattato con Bahar e da quel momento la terrà in pugno.

La moglie di Sarp avvertirà subito Suat e gli dirà che bisognerà trovare al più presto una soluzione per sbarazzarsi di Julide. La donna alludeva ad un trasferimento in un posto lontano, ma Suat farà molto di più. Approfittando dell'assenza di Sarp, Suat farà eliminare Julide che precipiterà nel vuoto sotto gli occhi terrorizzati di Piril.

La grossa bugia di Piril a Sarp

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Suat costringerà sua figlia a mentire con Sarp e farà sparire il corpo di Julide prima del suo ritorno. Gli uomini di Suat ripuliranno alla perfezione la scena del delitto e porteranno il corpo della vittima al cimitero, sistemandolo nelle tombe vuote di Bahar, Doruk e Nisan. In questo modo, Suat si assicurerà un posto insospettabile, mentre a suo genero racconterà che Julide è scappata.

Per giustificare la fuga della donna, Piril mentirà a Sarp dicendogli che Julide ha tentato di far fuori i loro bambini dopo aver bevuto. Sarp ci crederà perché sua madre è stata un'alcolista e quindi non avrà il minimo sospetto su quello che è realmente accaduto.

Sarp non vede sua madre da molti anni

Nelle puntate in onda in Italia, Julide è comparsa da poco in scena, ma non ha ancora visto Sarp. La donna è in contatto con Suat da molto tempo: è stato lui a darle una vita agiata negli ultimi anni. Adesso Julide insiste per rivedere suo figlio Sarp, visto che è in partenza per l'America, ma Suat glielo nega. Il padre di Piril, infatti, sa che Julide potrebbe rivelare a suo figlio la verità su Bahar e i bambini e quindi preferisce pagarla pur di non rischiare. Sarp non sa nulla degli accordi che Suat ha con sua madre, tanto che ha più volte manifestato a Piril il desiderio di rintracciarla prima di partire.