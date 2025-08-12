Enver e Hatice ospiteranno Piril e i gemelli a casa da loro nelle prossime puntate de La forza di una donna: i due capiranno che Sirin ha rovinato la vita anche alla donna.

Le anticipazioni rivelano che, quando Enver vedrà le foto di Sirin e Sarp, caccerà di casa sua figlia e Hatice sarà d'accordo con lui. Vedendo Piril in uno stato pessimo a causa del tradimento subito, Enver la inviterà a dormire da loro. Piril non se lo farà ripetere due volte e Hatice sarà molto amorevole con lei.

Piril vedrà le foto di Sirin e Sarp

Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano un gesto totalmente inaspettato da parte di Enver che ospiterà a casa sua Piril e i due gemelli che ha dato alla luce con Sarp.

Tutto avrà inizio, come sempre, a causa della gelosia di Sirin che, vedendo la forte preoccupazione di Sarp per la salute di Bahar, penserà di vendicarsi di lui minacciandolo. Sirin invierà sul telefono di Sarp le loro foto scattate in intimità e lo ricatterà: se non si allontanerà definitivamente da Bahar, quelle foto saranno inviate a Piril.

Sarp non vedrà mai questo messaggio, perché dimenticherà il suo telefono a casa e Piril vedrà le foto. Convinta di essere stata tradita, la donna andrà su tutte le furie e si metterà alla ricerca di Sirin allo scopo di vendicarsi di lei. Piril prenderà i due bambini e si dirigerà in ospedale, certa che la ragazza si trovi ancora lì dopo il trapianto di Bahar.

La donna arriverà alla porta del reparto e si imbatterà in Ceyda che la manderà via in malo modo pensando che voglia fare del male a Bahar. Appena capirà che Piril sta cercando Sirin per darle una lezione, Ceyda cambierà tono e aiuterà la donna dandole l'indirizzo della ragazza. Piril andrà a casa di Hatice con le foto di Sarp e Sirin: "Tua figlia sta con mio marito e con mio padre", dirà la donna.

Enver e Hatice profondamente delusi da Sirin

La tensione in casa arriverà di Hatice alle stelle ed Enver non potrà reggere una simile vergogna. Dopo aver schiaffeggiato Sirin, la caccerà fuori di casa e, questa volta, Hatice non si opporrà a questa decisione. Piril si lascerà andare ad un pianto disperato con Enver e Hatice.

La donna sarà in uno stato pessimo, visto il trauma subito vedendo quelle foto, ed Enver le offrirà il suo aiuto. L'uomo inviterà Piril a restare da loro con i bambini, perché non se la sentirà di lasciarla tornare a casa in piena notte.

Piril accetterà senza esitazioni, anche perché la donna non avrà le forze di affrontare suo marito in quel momento. La donna si addormenterà sul divano ed Enver la guarderà con un profondo dispiacere per tutto quello che sua figlia ha causato alle vite degli altri. Hatice toglierà le scarpe a Piril e la prenderà per lei con una coperta. Nel frattempo, Sirin andrà a bussare alla porta di Suat e gli racconterà quello che è appena successo, chiedendogli di restare alla sua villa.

Piril non conosce Sirin e teme solo Bahar

Nelle puntate in onda in Italia, Piril teme molto per il suo matrimonio con Sarp, ma Sirin non è un problema per lei. La donna, infatti, ha paura che suo marito potrebbe tornare da Bahar se sapesse che è viva e sta cercando di portarlo con sé in America. Piril non ha idea dell'astuzia di Sirin, né conosce la sua ossessione nei confronti di Sarp.

Al momento Sarp e Bahar pensano entrambi di aver perso il coniuge e stanno portando avanti le loro vite con rassegnazione. Bahar sta pensando a lottare contro la sua malattia, mentre Sarp prova a concentrarsi sulla sua nuova famiglia, continuando a ricordare Bahar e i bambini.