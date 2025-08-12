Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano situazioni irrisolte nella precedente edizione, che avranno conseguenze anche nelle nuove puntate. Nell’episodio che andrà in onda giovedì 28 agosto alle 20:50 su Rai 3, Rosa ripenserà al bacio con Damiano. Nel frattempo, Marina continuerà a escogitare un piano di vendetta contro Gennaro, convincendo Antonietta ad agire e ad allearsi con lei. Spazio anche alle vicende di Mariella, che noterà come il piccolo Lollo stia meglio dopo aver trascorso le vacanze con Guido.

Rosa ripensa al bacio con Damiano

Al rientro dalle vacanze, Rosa si troverà in una situazione emotivamente complicata: sarà ancora turbata dal bacio inaspettato con Damiano, avvenuto poco prima della partenza. Il poliziotto, sconvolto dalla decisione di Viola di accompagnare Eugenio a Milano per un delicato intervento, ha cercato conforto nella sua ex, lasciandosi andare a un momento di intimità. Rosa continuerà a ripensare al bacio scambiato con Damiano anche nella puntata che andrà in onda il 28 agosto. Le anticipazioni di Un posto al sole non chiariscono se Rosa confesserà l'accaduto a Pino, né se prenderà seriamente in considerazione l’idea di lasciare il fidanzato per tornare con Damiano.

Marina convince Antonietta a vendicarsi di Gennaro

Nel frattempo, Marina tornerà dalle vacanze e proseguirà nel suo intento di sbarazzarsi della presenza ingombrante di Gennaro ai Cantieri Flegrei Palladini. Per riuscire nel suo intento, Marina convincerà Antonietta ad allearsi con lei per vendicarsi di Gennaro. Intanto, le tensioni fra Viola e Damiano continueranno, lasciando Ornella basita per il comportamento di sua figlia. La dottoressa Bruni, infatti, cercherà di fare luce sui reali motivi che portano Viola a stare vicina ad Eugenio. Ci sarà spazio anche per le vicende dei coniugi Del Bue, con Mariella che osserverà il comportamento di suo figlio Lollo, il quale sta meglio dopo aver trascorso qualche giorno insieme a Guido.

Mariella, quindi, temerà che in caso di nuova separazione fra padre e figlio il bambino possa avere nuovi turbamenti.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Damiano deluso da Viola

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Damiano non ha gradito la scelta di Viola di lasciare Napoli per accompagnare Eugenio a operarsi a Milano. Damiano, quindi, si è recato da Rosa e l'ha baciata, lasciandola sconvolta per l'avvicinamento intimo inaspettato. Nel frattempo, Marina ha ingaggiato un investigatore privato per cogliere Gennaro in flagrante con l'amante. Marina ha quindi mostrato gli scatti ad Antonietta, turbando non poco la donna, che ha avuto la prova del tradimento di suo marito.