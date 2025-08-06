Il pubblico di Canale 5, assisterà a un incontro tra Sarp Cesmeli e Sirin Sarikadi, negli episodi della soap La forza di una donna trasmessi dall’11 al 15 agosto 2025. Convinto che Bahar e i loro figli Nisan e Doruk siano morti, Sarp confesserà alla cognata Sirin il suo odio, per avergli portato via tutto ciò che aveva.

Nisan viene presa in giro a scuola, Peyami ferito al posto di Hikmet

Dopo essere stata lasciata dal marito Teoman, Yeliz verrà ospitata dalla sua amica Bahar. Quest’ultima, intanto, non riuscirà a convincere Sema a riassumerla al lavoro.

Nisan invece verrà presa in giro dai suoi compagni di scuola, dopo che la sua maestra scoprirà che ha i pidocchi. A seguito di uno sciopero guidato da Ferdane e dalle altre colleghe, Sema si vedrà costretta a reintegrare Bahar.

Nel contempo, Enver berrà qualche bicchiere di troppo durante una serata in compagnia di Arif, al punto da non riuscire a tornare a casa nemmeno il giorno seguente.

Spazio anche a Seyfullah, che punterà la sua pistola contro suo genero Hikmet, con la convinzione che abbia tradito sua figlia. A rimanere ferito al posto di Hikmet però sarà Peyami. A quel punto, per proteggere il suo ex amante Hikmet dalla furia di Seyfullah, Ceyda fingerà di avere una relazione con Peyami.

Ben presto, Seyfullah costringerà Ceyda a sposare Peyami.

Sirin seguita da un uomo di Suat

Intanto, dopo la separazione dalla moglie Jale, Musa si trasferirà da solo in una casa situata vicino a quella di Bahar. Durante una cena, Yeliz rimarrà colpita da Musa. Jale annuncerà ad Hatice ed Enver che l’unica donatrice compatibile per Bahar è loro figlia Sirin. Dopo aver litigato fuori dall’ospedale, Hatice e Enver saranno decisi a divorziare.

Sirin si troverà faccia a faccia con Sarp, il quale dopo averla incontrata per caso la porterà al cimitero sulle false tombe di Bahar, Nisan e Doruk e le dirà di odiarla. Parecchio intimorita, la ragazza scapperà via e si precipiterà a casa di Bahar per dirle che Sarp è vivo, ma lei si rifiuterà di ascoltarla.

Dopo aver rivelato alla madre Hatice di aver visto Sarp in carne e ossa, la ragazza riceverà un misterioso messaggio. Sempre a proposito di Sarp, conosciuto ormai con il nome Alp, sua madre Julide cercherà di ottenere altri soldi da Suat, altrimenti rivelerà a suo figlio che Bahar e i bambini sono vivi. Infine, Sirin si accorgerà di essere pedinata da uno scagnozzo di Suat, il nuovo suocero di Sarp.

Bahar ha scoperto che Sirin e Sarp erano amanti

Nelle puntate precedenti Bahar si è precipitata a casa della madre Hatice per affrontare la sorellastra Sirin, per aver scoperto che è lei l’amante segreta di Sarp. Non trovando Sirin e sentendosi tradita, Bahar ha scatenato la sua rabbia verso tutti coloro che sapevano la verità, ovvero contro Yeliz, Enver e Arif.