Bahar riceverà il midollo e la sua vita sarà salva nelle prossime puntate de La forza di una donna. “È finita”, dirà Jale alla famiglia.

Le anticipazioni rivelano che Sirin e Bahar entreranno in sala operatoria, mentre la famiglia resterà in attesa con il fiato sospeso. La gioia prenderà il sopravvento quando Jale annuncerà a tutti la bella notizia. Sirin, invece, sembrerà ancora scontrosa e infelice come un tempo. La ragazza rimprovererà con rabbia Hatice, accusandola di essere andata a trovare Bahar prima di lei.

Hatice non si fida di Sirin e cercherà un'altra donatrice

Per Bahar ci sarà ancora un lungo percorso per raggiungere la guarigione, ma alla fine riuscirà a sconfiggere la sua malattia. Sirin risulterà l'unica donatrice compatibile, ma nessuno si fiderà completamente di lei. I comportamenti della ragazza saranno sempre più destabilizzanti, tanto che Hatice cercherà una soluzione alternativa. La donna sarà disposta a tutto e, pur di salvare la vita di Bahar, arriverà a calpestare la propria dignità.

Nonostante la ferita ancora aperta per i tradimenti del suo primo marito, Hatice andrà a bussare alla porta di Bahar, l'amante dell'ex coniuge che porta lo stesso nome della figlia. La donna le spiegherà che in paese si vociferava che suo marito avesse avuto una figlia da lei quando era ancora sposato.

Bahar negherà, ma poi sarà presa dai sensi di colpa e telefonerà a Hatice per informarla che sua figlia ha un'altra sorella, che potrebbe essere compatibile. La ragazza si sottoporrà ai test, ma non risulterà idonea alla donazione e l'unica speranza resterà Sirin. A un passo dal trapianto, la ragazza sparirà nel nulla e solo Sarp riuscirà a trovarla e portarla in ospedale appena in tempo. Bahar peggiorerà drasticamente e temerà davvero di finire i suoi giorni in ospedale.

Bahar un passo dalla felicità

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, l'arrivo di Sirin riporterà gioia e speranza a tutti, soprattutto a Bahar. Quest'ultima abbraccerà la sorella e la ringrazierà per quello che sta facendo, Sirin si impegnerà a diventare una vera sorella e iniziare una nuova vita dopo il trapianto.

In ospedale saranno tutti presenti: i bambini, Hatice, Enver, Arif, Ceyda e Yeliz aspetteranno con ansia notizie da Jale.

Bahar entrerà in sala operatoria e non potrà trattenere le lacrime di felicità quando tutto avrà inizio. I bambini non riusciranno neanche a mangiare per la tensione, ma, dopo una lunga attesa, finalmente arriverà Jale con una splendida notizia: "È finita". Enver e gli altri si abbracceranno e festeggeranno la fine di un incubo. La dottoressa spiegherà che è andato tutto bene e bisognerà solo aspettare che il midollo si adatti. "Con il passare dei giorni, Bahar diventerà sempre più forte", dirà Jale. Nel frattempo, Sirin sembrerà piuttosto infastidita, perché accuserà un dolore al suo risveglio.

Quando Hatice andrà a trovarla, la ragazza la rimprovererà di aver dato più importanza a Bahar. La rabbia di Sirin sarà evidente e le promesse fatte a Bahar sembreranno svanite nel nulla.

Lo scontro fisico tra Bahar e Sirin

Nelle puntate in onda in Italia, tra Sirin e Bahar c'è stato uno scontro fisico. A causa della sua malattia, la madre di Doruk non ha potuto reagire e Sirin ne ha approfittato per sfogare tutta la sua rabbia, colpendola. Bahar è tornata a casa in pessime condizioni dopo essere stata soccorsa da alcuni passanti.

La grave rottura tra le due sorelle sembra insanabile e il traguardo del trapianto diventa ogni giorno più irraggiungibile. Sirin non ha alcuna intenzione di salvare la vita a Bahar, anche se finge il contrario. La ragazza ha capito che essendo l'unica donatrice possibile può tenere tutta la famiglia in pugno.