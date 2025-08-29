Nelle puntate della soap opera La forza di una donna in onda dall'1 al 5 settembre, Ceyda cercherà di convincere Bahar ad aprire le porte del suo cuore ad Arif.

La protagonista, su consiglio dell'amica, accetterà l'invito dell'uomo, che le offrirà una ricca colazione in un locale romantico. Nel frattempo, Umran noterà Peyami e Bersan in compagnia al centro commerciale e ne resterà sconvolta.

La luce dei riflettori sarà focalizzata anche su Enver, che rivelerà a Yeliz che Sarp è sopravvissuto all'incidente avuto sul traghetto.

Arif si dichiara a Bahar, Umran sorprende Peyami e Bersan insieme al centro commerciale

Le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che Bahar, grazie al supporto di Ceyda, troverà la forza di chiudere con il passato e di concentrarsi soltanto sul presente. Arif inviterà la giovane Cesmeli in un locale per una colazione ed esternerà lei il suo sentimento d'amore. Bahar, lusingata, deciderà così di intraprendere una relazione con lui, mettendo da parte la storia avuta con Sarp.

Il colpo di scena si verificherà quando, come immaginato da Hikmet, Umran sorprenderà Peyami e Bersan insieme, mettendo subito al corrente Ceyda della cosa.

Quest'ultima prenderà una decisione spiazzante: non solo troncherà immediatamente la storia d'amore con Hikmet, ma lascerà definitivamente e senza alcun preavviso anche il night club di Seyfullah.

Enver si confronta con Sarp

Nelle puntate dall'1 al 5 settembre, Enver verrà messo al corrente da Hatice e Sirin che Sarp è ancora vivo.

Enver si sentirà preso in giro da Sarp, che per diverso tempo aveva fatto perdere le sue tracce, e cercherà di avere un confronto con lui.

Sopraffatto dalla tensione, durante un lungo ed acceso confronto con lo stesso Sarp, Enver accuserà un malore e crollerà a terra. In tale circostanza sarà proprio Sarp a soccorrere il padre di Bahar che verrà ricoverato in ospedale.

Nelle puntate precedenti Sarp ha chiesto aiuto a Levent per poter incontrare Sirin

Nelle puntate precedenti de La forza di una donna, andata in onda su Canale 5, Sarp ha avuto il piacere di incontrare Sirin grazie all'aiuto di Levent.

Tra i due c'è stato un lungo confronto, durante il quale la secondogenita di Hatice ha avuto modo di scusarsi con l'ex cognato. Sarp, dopo averla perdonata, le ha chiesto di cancellare dalla mente l'incontro avuto.

Suat ha infine avuto una discussione piuttosto accesa con Munir, che non ha evitato l'incontro tra i due.