Variazione di palinsesto per La forza di una donna a partire dal prossimo lunedì 1° settembre 2025. L'appuntamento con la soap opera turca incentrata sulle vicende di Bahar è confermato nel daytime di Canale 5, seppur con delle modifiche importanti legate all'orario di inizio e alla durata complessiva.

Pet tutta l'estate, infatti, la serie è stata trasmessa con episodi della durata di un'ora e mezza al giorno ma, dal 1° settembre, sarà in onda soltanto per un'ora al giorno in daytime, per lasciare poi spazio al talk show Dentro la notizia.

Variazione palinsesto per La forza di una donna da lunedì 1° settembre: ecco il motivo

Il palinsesto del pomeriggio di Canale 5 comincerà a subire le prime modifiche a partire dal 1° settembre, giorno in cui ci sarà spazio per il debutto di Dentro la notizia.

Trattasi di un nuovo talk show, nato sulle ceneri di Pomeriggio 5, che tutti i giorni proporrà al pubblico un approfondimento sui fatti di cronaca, attualità e costume del momento, condotto da Gianluigi Nuzzi.

La trasmissione al momento risulta in palinsesto dalle ore 16:45 alle 18:40 circa, togliendo così spazio alle serie turche che vanno in onda nel primo pomeriggio, tra cui La forza di una donna, che verrà ridotta e anticipata.

La soap opera La forza di una donna anticipa e viene ridotta su Canale 5

Dal 1° settembre e per le successive settimane di messa in onda, l'appuntamento con la serie turca che vede protagonista Bahar sarà trasmesso dalle 15:45 alle 16:45 circa.

La soap, quindi, tornerà ad avere la durata di un'ora come accadeva all'inizio della messa in onda e ritornerà anche nello slot orario in cui aveva debuttato dopo l'inizio di Forbidden Fruit.

Una scelta strategica da parte del Biscione dato che, con questa nuova collocazione, la soap opera sarà chiamata ad assicurare un buon traino all'appuntamento con il talk show di Gianluigi Nuzzi, pronto a sfidare la nuova edizione de La vita in diretta condotto da Alberto Matano in programma a partire da lunedì 8 settembre dalle 17:05 circa.

Mediaset ha avuto ottimi ascolti con La forza di una donna

Un'estate decisamente fortunata per La forza di una donna che, grazie a delle trame ricche di colpi di scena e fitte di misteri, ha saputo appassionare il pubblico di Canale 5, registrando ascolti in costante crescita.

La media Auditel nella fascia oraria del tardo pomeriggio si aggira su 1,7 milioni di spettatori al giorno, pari a uno share che ha raggiunto anche la soglia del 22%.

Numeri che hanno permesso alla rete ammiraglia del Biscione di vincere la sfida ascolti del pomeriggio, superando ampiamente il talk show Estate in diretta trasmesso su Rai 1.