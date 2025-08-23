Cambio programmazione in arrivo per La notte nel cuore, la fortunata serie turca del prime time di Canale 5 che sta riscuotendo un buon successo Auditel di domenica sera.
Dopo la pausa di due settimane, la serie riprenderà la sua consueta messa in onda a partire dal 24 agosto e per la settimana successiva è previsto un raddoppio speciale.
Gli appassionati della serie, infatti, potranno assistere a una nuova puntata prevista anche per la serata del 2 settembre.
Come cambia la programmazione de La notte nel cuore su Canale 5
L'appuntamento con La notte nel cuore si appresta a riprendere la sua consueta programmazione serale su Canale 5 a partire dal 24 agosto, dopo due settimane di pausa per evitare di trasmettere episodi in un periodo dell'anno in cui si assiste a un sostanziale calo della platea televisiva generale.
La messa in onda riprenderà regolarmente in prime time e proseguirà per tutto l'autunno, dato che Mediaset ha già scelto di confermare questo prodotto per la domenica sera dei mesi a venire, dove si ritroverà a dover sfidare i nuovi titoli delle fiction di Rai 1, tra cui Balene che segnerà il ritorno in tv di Veronica Pivetti.
Intanto, però, l'inizio di settembre sarà caratterizzato da un raddoppio speciale per la soap opera che vede protagonisti Nuh e Sevilay in prime time.
Raddoppio per La notte nel cuore su Canale 5: la soap torna anche il 2 settembre
Oltre alla puntata prevista domenica 31 agosto, l'appuntamento con La notte nel cuore andrà in onda eccezionalmente anche martedì 2 settembre in prime time, a partire dalle 21:40 circa.
Una mossa messa in atto dai vertici del Biscione per cercare di contrastare al meglio il ritorno di Affari Tuoi, il game show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, che tornerà in onda proprio a partire da martedì 2 settembre.
In questo modo, con l'accoppiata composta da La ruota della fortuna e La notte nel cuore, Mediaset riuscirà ad assicurarsi un prime time decisamente forte dal punto di vista auditel, che potrebbe dar fastidio al "gioco dei pacchi" di Rai 1, leader indiscusso degli ascolti nella passata stagione televisiva con una media di oltre 5,5 milioni di spettatori a serata e punte del 38%.
Il successo Auditel della soap turca su Canale 5
Un'estate decisamente fortunata per La notte nel cuore che, in prime time, ha raggiunto la soglia dei 2 milioni di spettatori arrivando a toccare anche il 19% di share.
La serie turca è stata leader degli ascolti della domenica sera televisiva, superando di gran lunga gli ascolti delle fiction in replica trasmesse su Rai 1, tra cui Imma Tataranni ferma a una media del 13-14% di share.