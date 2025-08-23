In Forbidden fruit, la relazione tra Zeynep e Alihan andrà incontro a una frattura insanabile: lei scoprirà che il giovane ha sposato Ender e lo accuserà di averla ingannata. In realtà, il matrimonio farà parte di un piano di vendetta contro Halit, ma Zeynep non vorrà ascoltare spiegazioni. Ferita e delusa, arriverà a colpire l’ex nel profondo dichiarando davanti a lui: "Dündar è il mio ragazzo".

Il piano segreto di Alihan

Zeynep e Alihan si lasceranno. Una rottura insanabile, visto che lei scoprirà che il ragazzo ha sposato Ender. Penserà che l'abbia solo presa in giro e usata.

La realtà, però, non è così. Alihan vorrà vendicarsi di Halit, dopo aver scoperto che è stato l’amante di sua madre, e tenterà di sottrargli la sua azienda. Per questo sposerà Ender, che detiene il 5% delle azioni, indispensabili per portare avanti il suo piano di vendetta.

La sofferenza di Zeynep e l’arrivo di Dündar

Zeynep soffrirà parecchio per la situazione che si è creata e non avrà alcuna intenzione di ascoltare le giustificazioni di Alihan: per lei è finita. Mentre tra i due ci sarà della tensione, nella vita di Zeynep si affaccerà Dündar.

Dündar è il proprietario di una concessionaria d'auto e Zeynep si recherà da lui per prendere un'auto aziendale.

Emir nei guai con gli usurai

Dopo un primo incontro un po' increscioso, lui si prenderà una bella cotta per lei e farà di tutto per colpirla, anche aiutare le persone che le stanno accanto, per questo si prenderà a cuore la causa di Emir.

Quest'ultimo continua ad avere problemi con gli usurai, al punto che un giorno, visto che non pagherà la somma richiesta, verrà rapito. Saranno Dündar e i suoi uomini a salvarlo, ma quando lo porteranno a casa malconcio, Zeynep penserà che sia stato Dündar a metterlo nei guai e se la prenderà con lui.

Il chiarimento e l’incontro al ristorante

Solo successivamente scoprirà la verità e si recherà nella sua concessionaria d'auto per chiedergli scusa. Per suggellare la pace, Zeynep lo inviterà fuori a pranzo, senza immaginare che nel ristorante da lei scelto ci sarà Alihan. Quest'ultimo sarà reduce da una mattinata non proprio felice: è andato a fare visita alla madre al cimitero, scoprendo che Halit le porta tutte le settimane dei fiori, cosa che l'ha fatto uscire di senno.

Per questo è andato al ristorante: voleva bere per dimenticare. Invece si è ritrovato davanti una scena che gli ha spezzato il cuore: Zeynep che entra fianco a fianco con Dündar.

La dichiarazione che spezzerà il cuore di Alihan

Dopo una serie di frecciatine, Zeynep sgancerà la bomba. Dopo aver preso Dündar sottobraccio, si è rivolto verso Alihan per dirgli: "Dündar è il mio ragazzo". Alihan resterà sconvolto, ma anche Dündar rimarrà sorpreso, visto che tra loro non c'è nulla, ma Zeynep ha fatto questo solo perché mossa dalla rabbia che prova nei confronti del suo ex.