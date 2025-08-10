Le anticipazioni della puntata de La notte nel cuore, in onda domenica 24 agosto in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che Sevilay resterà scossa dopo aver scoperto di essere stata adottata da Hikmet.

La ragazza deciderà di fuggire dalla villa e si metterà in contatto con Nuh, chiedendogli di aiutarla a costruire una nuova vita lontano da tutto e da tutti.

Sevilay decide di fuggire con Nuh: anticipazioni La notte nel cuore del 24 agosto

Sevilay sarà fortemente scossa dopo aver scoperto che Hikmet non è la sua vera madre: l'ha adottata.

Non riuscirà a perdonare i Sansalan per le menzogne che le hanno raccontato per così tanti anni, al punto da progettare la sua fuga.

Intanto, Hikmet continuerà a essere fortemente severa nei confronti di Sevilay e non avrà alcuna intenzione di confessarle il nome del vero padre, continuando a mantenere il segreto.

Sevilay deciderà così di scappare dalla villa e si metterà in contatto con Nuh, al quale racconterà la sua amara scoperta, dicendogli di essere pronta a ripartire da zero con lui, lasciandosi alle spalle la famiglia e i segreti che l'hanno profondamente scossa.

Hikmet scopre che Sevilay è scappata via dalla villa

Le anticipazioni de La notte nel cuore di domenica 24 agosto rivelano che Nuh e Sevilay si riconcilieranno e saranno pronti a raggiungere una nuova destinazione, dove potranno essere finalmente felici e riprendere in mano le redini della loro vita.

Intanto, alla villa, Hikmet si renderà conto di ciò che sta succedendo: noterà l'assenza prolungata di Sevilay e darà subito l'allarme.

Hikmet scoprirà che Sevilay è scappata e darà subito la notizia a Cihan, che, a quel punto, chiederà qualche informazione in più per cercare di ricostruire la vicenda e capire cosa sia successo.

L'appuntamento con La notte nel cuore confermato nel palinsesto autunnale di Canale 5

La soap opera tornerà in onda su Canale 5 dopo due settimane di pausa dalla programmazione della domenica sera.

Il 10 e il 17 agosto non saranno trasmesse nuove puntate de La notte nel cuore in prima visione assoluta: la serie non sarà in palinsesto per lasciare spazio a dei film turchi, tornando in onda regolarmente dal 24 agosto.

Mediaset ha scelto di puntare sulla soap opera per tutto il periodo autunnale: sarà in onda sempre di domenica sera su Canale 5 e, da metà settembre, dovrà sfidare le nuove puntate di Cuori 3, la fiction medical di Rai 1 con Pilar Fogliati, seguita in passato da una media di circa 3 milioni di spettatori.