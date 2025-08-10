Negli episodi turchi di Io sono Farah, presto in onda su Canale 5, Mehmet Kosaner reagirà male alla scoperta che Kaan ha iniziato a frequentare Gonul (Derya Pınar Ak). Interromperà l'appuntamento romantico della sorella per informarla che il suo fidanzato ha messo fine alla vita di Alperen.

Mehmet scopre che Kaan frequenta Gonul

Mehmet scoprirà che Kaan ha iniziato a frequentare Gonul sotto falsa identità. In preda all'ira, farà arrestare il giovane grazie ad alcune prove schiaccianti come una pistola che gli consegnerà Tahir, nel tentativo di proteggere Farah dalle rappresaglie di Ali Galip.

La storyline subirà uno scossone quando Bade riuscirà a scagionare Kaan: l'arma da fuoco non risulterà compatibile con le ferite riportate da Alperen. Mehmet crederà di essere stato preso in giro da Tahir, almeno finché non valuterà un'altra prospettiva. La situazione degenererà quando l'uomo di legge si recherà dal criminale alla ricerca di una spiegazione. L'uomo assicurerà Mehmet di non averlo ingannato, ma la rabbia dell'ispettore non si placherà, soprattutto quando scoprirà che Kaan si è visto con Gonul.

Mehmet confessa alla sorella che Kaan è l'assassino di Alperen

Mehmet interromperà l'uscita romantica della sorella, svelandole che Kaan è l'assassino di Alperen. La rivelazione sconvolgerà la mente di Gonul, la quale correrà a casa di Farah in cerca di consolazione.

La dottoressa confesserà a Mehmet di aver sentito due spari quando presumibilmente Alperen è stato ucciso. L'ispettore si recherà nel locale insieme a Ilyas, dove troverà un bossolo di proiettile nascosto sotto il bancone di legno. Il fratello di Gonul inizierà a dubitare della colpevolezza di Kaan e per questo riaprirà l'indagine sulla morte di Alperen.

Bade ha offerto il suo aiuto legale a Farah

Nelle puntate di Io sono Farah andate in onda a inizio agosto su Canale 5, Farah (Demet Ozdemir) è stata caricata con la forza sull'autobus per il rimpatrio in Iran dopo la scoperta che è sprovvista di documenti. Tahir ha chiesto aiuto a Bade per impedire la deportazione della ragazza. L'uomo è poi salito a bordo della sua auto, riuscendo a bloccare l'autobus sull'autostrada.

Farah ha deciso di seguire Tahir e Bade, rifiutandosi di consegnarsi a Mehmet. L'avvocatessa si è offerta di difendere Farah per farle ottenere la cittadinanza e permetterle di curare il figlio Kerim, gravemente malato.

Vera, invece, è apparsa preoccupata per il figlio Kaan, dopo aver scoperto che ha ucciso Alperen in un locale.