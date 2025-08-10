Alonso confiderà a Romulo la grave crisi in cui versa La Promessa nelle prossime puntate: "Siamo rovinati, dovremo licenziare qualcuno".

Il marchese spiegherà a Romulo che non basterà risparmiare e la situazione sarà molto più grave di quanto il maggiordomo potesse immaginare. Nel frattempo, Cruz parlerà della situazione con Martina e successivamente si sfogherà con Lorenzo. La marchesa proporrà un matrimonio di convenienza per Curro.

La brutta notizia per Romulo

Le anticipazioni de La Promessa annunciano una crisi senza precedenti per i De Lujan.

Alonso si troverà in gravissima difficoltà economica e non riceverà neanche l'aiuto che tanto sperava da parte della banca. Il marchese convocherà Romulo per parlargli della situazione e inizierà col dirgli che non c'è molto da fare per risalire. Il maggiordomo assicurerà ad Alonso che starà attento e non lascerà che si sprechi neanche un centesimo nella gestione della cucina e della tenuta. Il marchese spiegherà a Romulo che non basta così poco e che si renderà necessaria una decisione più drastica e drammatica: "Dovremo licenziare qualcuno", dirà seccamente. Per il maggiordomo sarà un duro colpo, ma Alonso gli farà capire che anche se gli dispiace molto non ci sono altre soluzioni. "Non ho speranze", dirà il marchese, "Siamo rovinati".

Romulo proverà a far capire ad Alonso che il personale non ha colpe, ma non riuscirà a convincerlo. Il marchese chiederà al maggiordomo di non lasciare trapelare ancora nulla per evitare che il personale possa cambiare atteggiamento. Nel frattempo, Cruz parlerà con Martina del suo nuovo fidanzato, Jacobo. La marchesa chiederà a sua nipote di conoscere prima bene la famiglia del ragazzo prima di sposarsi. Lei gli risponderà che non è poi così importante se c'è l'amore, ma Cruz sarà irremovibile: "Credimi, il denaro può fare la differenza". Dal tono della zia, Martina capirà che ci sono dei problemi.

La proposta di Cruz a Lorenzo

Nelle prossime puntate de La Promessa, Cruz rivelerà a Martina che sono in una grave crisi economica e non c'è speranza.

"Ci trattano come degli appestati e nessuno vuole fare affari con noi", dirà la marchesa precisando che non esagera. "Siamo sull'orlo del fallimento", dirà Cruz a Martina che sarà molto dispiaciuta. Più tardi, la marchesa si sfogherà con Lorenzo e gli chiederà se abbia mai pensato di far sposare Curro con una ragazza di una famiglia influente. "Curro è un buon partito", dirà la marchesa che avrà già in mente la fidanzata giusta per suo nipote. "In cambio di darei una parte de La Promessa", assicurerà

L'inizio della fine e la guerra con i Los Infantes

Nelle puntate in onda in Italia, i De Lujan hanno già dei problemi economici, ma non sono così evidenti. Alonso e Cruz speravano di poter risolvere la situazione puntando sulle nozze di Manuel, ma lui ha deciso di sposare Jana e nessuno gli farà cambiare idea.

A complicare la situazione, sono tornati all'attacco i duchi de Los Infantes che con le loro calunnie stanno allontanando dai De Lujan tutte le famiglie che contano. Manuel ha promesso ai suoi genitori che, in cambio della loro approvazione, rinuncerà per sempre alla passione per l'aviazione.