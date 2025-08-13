Cambio di programmazione per La notte nel cuore nel palinsesto serale di domenica 24 agosto 2025. La soap opera turca tornerà in onda dopo una pausa di due settimane, pronta a conquistare nuovamente il pubblico.

A differenza di quanto è accaduto nelle ultime settimane di programmazione, la durata delle puntate sarà ridotta e la messa in onda terminerà in anticipo per lasciare spazio a Pressing.

Come cambia la programmazione de La notte nel cuore

Dati gli ascolti eccellenti registrati nel corso delle ultime settimane, con picchi di oltre 2 milioni di spettatori e uno share che ha sfiorato il 19%, Mediaset ha scelto di sospendere la messa in onda de La notte nel cuore nella fascia serale della domenica di Canale 5, per non bruciare episodi in un periodo fiacco dal punto di vista degli ascolti tv.

Gli spettatori dovranno fare a meno delle vicende di Nuh e Sevilay, anche se Mediaset ha scelto di rimpiazzare la serie con dei film turchi.

L'appuntamento con la soap opera tornerà in onda da domenica 24 agosto nello slot orario di prime time, potendo contare sul traino record de La ruota della fortuna condotto da Gerry Scotti.

La soap La notte nel cuore viene ridotta in prime time

Questa volta, la durata delle nuove puntate sarà ridotta.

I nuovi appuntamenti saranno trasmessi dalle 21:35 alle 00:00, terminando circa trenta minuti prima rispetto al consueto.

Il motivo? Da domenica 24 agosto, e per le successive settimane, su Canale 5 è in programma la nuova edizione di Pressing, il talk show sportivo dedicato al racconto del campionato di Serie A, pronto a tornare in onda a partire dalla mezzanotte.

Mediaset torna a puntare sui programmi di seconda serata

Del resto, alla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione tv 2025/2026, Pier Silvio Berlusconi aveva auspicato la sua volontà di ridare spazio e lustro ai programmi di seconda serata, messi in un angolo nel corso delle ultime stagioni tv per dare ampio spazio alle trasmissioni di prime time, penalizzando così l’offerta informativa e di approfondimento.

Nel corso della stagione, ad esempio, su Canale 5 è in programma un nuovo talk show di attualità e politica in seconda serata, condotto da Bianca Berlinguer, già padrona di casa di È sempre Cartabianca nel prime time di Rete 4.

Al sabato sera, dopo la chiusura di Tu si que vales prevista per la mezzanotte, ci sarà spazio per l'approfondimento del Tg5, con servizi e interviste dedicate ai principali fatti della settimana.