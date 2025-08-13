I fidanzati e i single di Temptation Island torneranno attivi sui social tra qualche settimana, ma nel frattempo non si placano le chiacchiere sugli sviluppi che ci sarebbero stati nei rapporti che sono nati all'interno dei villaggi. Questo mercoledì 13 agosto, Lorenzo Pugnaloni ha raccontato che Valerio avrebbe trascorso la scorsa notte con una ragazza, e per questo è arrivato a chiedersi se la frequentazione con Ary è già finita oppure se quest'ultima potrebbe essere stata tradita proprio come è successo a Sarah nel programma.

La segnalazione su Valerio che spiazza

Cosa sta succedendo tra i protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island? Visto che la redazione non ha ancora dato il via libera al cast per utilizzare i social, quasi ogni giorno trapelano nuove voci sui personaggi più chiacchierati della stagione che si è conclusa lo scorso 31 luglio.

In queste ore, ad esempio, sul web si sta parlando molto di una segnalazione che Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto su Valerio e su quello che starebbe facendo in vacanza in Puglia.

L'esperto di gossip sostiene di aver letto personalmente alcune conversazioni in cui una giovane ammetterebbe di aver avuto un flirt con il cuoco di Roma, lo stesso che attualmente risulterebbe legato alla tentatrice Ary.

"Valerio ha tradito Ary? (sempre se stavano-stanno insieme). Ho le chat di una ragazza dopo una notte passata insieme a Gallipoli", ha dichiarato il blogger sia nella sua newsletter che sui suoi canali social.

chi lo avrebbe mai detto e immaginato pic.twitter.com/tLu78mr5w5 — letteralmente alla frutta (@_allafrutta) August 13, 2025

La reazione dei fan del reality

Il presunto tradimento di Valerio alla single Ary, ha animato la discussione tra chi ha seguito con attenzione l'ultima stagione di Temptation Island.

"Chi lo avrebbe mai detto e immaginato", "Io sono sconvolta", "Magari non stanno più insieme", "Se è vero, pretendo sia Sarah che Ary sul trono a Uomini e donne", si legge su X da quando Pugnaloni ha segnalato quello che sarebbe successo a Gallipoli la notte scorsa.

Il commento dell'esperto

Lorenzo Pugnaloni è sembrato piuttosto sicuro dell'indiscrezione che ha condiviso con i suoi follower poche ore fa, soprattutto per via delle chat che avrebbe letto ma che non può rendere pubbliche senza il consenso dei diretti interessati.

"Io sono sempre qui per delucidazioni sia da parte di Valerio che della ragazza. E anche di Ary che secondo me non lo sapeva perché si è iscritta alla newsletter per vedere. Povera ragazza, se così fosse mi dispiacerebbe davvero. Bella e intelligente, troppo per lui", ha scritto l'esperto di gossip in una storia che ha postato su Instagram dopo aver raccontato cosa sarebbe accaduto la notte scorsa tra il protagonista di Temptation Island 2025 e una giovane dall'identità ancora sconosciuta.