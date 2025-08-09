Cambio programmazione per La notte nel cuore nel prime time di agosto di Canale 5. L'appuntamento con la soap opera turca che sta conquistando sempre più spettatori in questa calda estate, sarà sospesa dal palinsesto serale per ben due settimane.

Gli appassionati che domenica 10 agosto si collegheranno sulla rete ammiraglia del Biscione non avranno modo di vedere le nuove vicende dei vari protagonisti, così come non saranno in onda neppure domenica 17 agosto.

Una doppia settimana di stop per evitare di trasmettere episodi salienti in un periodo dell'anno in cui si assiste a un inesorabile calo della platea sulla tv generalista.

Cambio programmazione per La notte nel cuore: soap sospesa anche domenica 17 agosto

Il prime time domenicale di Canale 5 subirà un po' di modifiche nel corso delle prossime settimane, complice la decisione di procedere con la sospensione de La notte nel cuore.

La serie turca che sta appassionando il pubblico italiano, con ascolti in costante crescita, osserverà un doppio turno di stop dalla prima serata.

Domenica 10 e 17 agosto, infatti, in prime time non ci saranno le nuove vicende di Sumru e di tutti gli altri protagonisti della serie turca.

Quando ritorna La notte nel cuore nel prime time domenicale di Canale 5

Gli appassionati della serie dovranno fare a meno per due settimane della soap che, tuttavia, tornerà in onda regolarmente da domenica 24 agosto in prima visione assoluta.

Da quella settimana e per le successive, riprenderà la consueta programmazione nel prime time domenicale con le puntate previste dalle 21:35 alle 00:00 circa, dopodiché la linea verrà lasciata alla trasmissione sportiva Pressing.

Mediaset, infatti, visto il buon successo Auditel registrato da La notte nel cuore nel corso di queste settimane, ha scelto di programmare la serie anche per tutta la stagione autunnale.

Da metà settembre, quindi, la serie si ritroverà a dover sfidare la terza stagione della fiction medical Cuori, con protagonista Pilar Fogliati.

Crescono gli ascolti de La notte nel cuore grazie al game di Gerry Scotti

Il successo Auditel de La notte nel cuore si è consolidato ancora di più nel corso delle ultime settimane, complice il rinnovamento dell'access prime time di Canale 5 con La ruota della fortuna.

Il game show condotto da Gerry Scotti, di domenica sera, riesce a raggiungere quota 4 milioni di spettatori arrivando anche al 32% di share nei minuti finali, consegnando così un ottimo traino alla serie turca.

Gli ascolti della soap, quindi, sono passati dal 14-15% al 17-18%, toccando la soglia dei 2 milioni di spettatori nella fascia tra prima e seconda serata.