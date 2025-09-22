Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole previsti dal 29 settembre al 3 ottobre in prima visione assoluta rivelano che Rosa si ritroverà a fare i conti con una amara delusione che la metterà a durissima prova.

Intanto anche Rossella si ritroverà in crisi per il comportamento di Riccardo, sempre più proiettato e concentrato sull'aspetto lavorativo.

Eduardo cercherà di riprendere in mano le redini della sua vita grazie a un nuovo colloquio di lavoro che, tuttavia, non andrà nel modo sperato.

Rosa delusa: anticipazioni Un posto al sole dal 29 settembre al 3 ottobre

Rosa continuerà a occuparsi del caso di Eduardo che, in attesa del processo, si metterà alla ricerca di un nuovo incarico professionale che possa permettergli di riprendere in mano le redini della sua vita.

Il poliziotto, però, non saprà che c'è qualcuno che sta tramando alle sue spalle e cercherà di fare tutto il possibile per ostacolarlo e cercare così di metterlo in difficoltà.

Intanto anche Rosa si ritroverà a fare i conti con una amara delusione: un colpo di scena che lascerà spiazzata la donna anche se, al momento, non ci sono ulteriori dettagli in merito.

Rossella si sente trascurata e sola e va in crisi

Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole in programma dal 29 settembre al 3 ottobre, inoltre, rivelano che Rossella si ritroverà a dover gestire il rapporto sempre più complicato con Riccardo, il quale non farà altro che trascurarla e metterla in secondo piano.

Per tale ragione, quindi, Rossella si ritroverà sempre più vicina a Nunzio, con il quale si riaccenderà il feeling di un tempo.

Complice un nuovo invito a cena, Guido e Mariella si ritroveranno sempre più vicini: la complicità tra i due diventerà particolarmente pericolosa.

Intanto Micaela e Manuela convinceranno Elena a registrare una puntata di prova per un nuovo programma radiofonico, ma rischieranno di rovinare tutto.

Situazione difficile anche per Roberto Ferri che, in carcere, si ritroverà a dover fare i conti con le minacce da parte di Rosario, sempre più pericoloso.

Roberto aveva aggredito duramente Gennaro negli episodi precedenti di Upas

Negli episodi precedenti della soap, Roberto era intervenuto in prima persona per difendere la sua amata Marina, dopo che Gennaro aveva provato ad aggredirla scoprendo il suo piano diabolico con il quale stava cercando di incastrarlo in merito alla morte di Assane.

La reazione di Ferri fu del tutto inaspettata: l'imprenditore colpì violentemente Gennaro Gagliotti, al punto da fargli perdere i sensi e rendere necessario un ricovero immediato in ospedale, dove venne tenuto per giorni sotto osservazione dei medici.