Le anticipazioni delle prossime puntate di Forbidden Fruit in programma dal 18 al 22 agosto 2025 in prima visione assoluta rivelano che tra Ender e Kemal ci sarà una alleanza inaspettata: i due decideranno di unire le forze per cercare di contrastare l'unione tra Halit e Yildiz.

Intanto Alihan si renderà contro che tra Zeynep e Cem si è venuto a creare un legame speciale: una situazione che farà esplodere la sua gelosia, complici i sentimenti ancora vivi nei confronti della sua ex fidanzata.

Ender si allea con Kemal: anticipazioni Forbidden Fruit dal 18 al 22 agosto

Ender e Kemal avranno un nuovo incontro, al termine del quale decideranno di allontanare definitivamente Halit e Yildiz.

Lo scopo sarà quello di portarli a stare distanti l'uno dall'altro e arrivare così a una rottura del loro matrimonio.

Ender deciderà di assumerlo come autista: in questo modo potrà entrare tranquillamente in casa di Halit senza destare alcun tipo di sospetto.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Forbidden Fruit in programma dal 18 al 22 agosto in prima visione assoluta, inoltre, rivelano che Alihan inizierà a rendersi conto che tra Zeynep e Cem si è creato un rapporto sempre più stretto e a tratti speciale.

Alihan indaga sul legame tra la sua ex Zeyenep e Cem nei prossimi episodi della soap opera

La reazione dell'uomo, però, non sarà delle migliori: Alihan si renderà conto di essere estremamente geloso di questa situazione e non riuscirà ad accettare che la sua ex fidanzata possa voltare pagina e intraprendere una nuova storia d'amore.

Intenzionato a scoprire i dettagli di questo nuovo rapporto tra i due, Alihan deciderà di chiedere a Cem di cenare insieme per una sera.

In questo modo potrà indagare e scoprire se si tratta realmente di una storia seria a tutti gli effetti, oppure di un qualcosa di frivolo.

Cem, del tutto ignaro del doppio gioco messo in atto da Alihan, confesserà all'uomo che in realtà Zeynep è un po' trattenuta con lui, perché non se la sente ancora di intraprendere una nuova relazione stabile a tutti gli effetti.

Tale rivelazione farà tirare un sospiro di sollievo ad Alihan.

Prosegue il successo di Forbidden Fruit nella fascia pomeridiana Mediaset

In attesa di questi nuovi episodi della soap turca, anche la puntata trasmessa venerdì 8 agosto su Canale 5, ha registrato ottimi ascolti nella fascia pomeridiana.

Nonostante il weekend di partenze per milioni di Italiani, la serie Forbidden Fruit ha sfiorato la soglia di 1,9 milioni di spettatori con ben il 20,50% di share, toccando anche punte superiori ai 2 milioni di spettatori durante la messa in onda con oltre il 25% di share.