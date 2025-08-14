Nelle puntate spagnole de La Promessa, in onda prossimamente su Rete 4, Martina tornerà alla tenuta con il nuovo fidanzato, Jacobo, suscitando la sorpresa di tutti. Lo stupore di Alonso e Manuel crescerà quando la ragazza rivelerà di essere entrata in possesso del 25% della proprietà.

Curro incontra Martina durante una festa

Martina fingerà di lasciare La Promessa in compagnia di Julia quando José Juan tenterà di ucciderla per vendicare la morte del fratello Paco, avvenuta, secondo lui, per colpa di Curro durante la guerra. La donna avvertirà Alonso e Cruz che si recherà a trovare Matilde, per poi scomparire nel nulla.

Martina non sarà presente alle nozze tra suo cugino Manuel e Jana. Curro, intanto, inizierà a preoccuparsi per la strana scomparsa di Martina, finché non la ritroverà a una festa insieme ad Angela. Curro le chiederà una spiegazione, ma lei lo supplicherà di non raccontare a nessuno di averla incontrata.

Martina informa Alonso e Manuel di essere entrata in possesso del 25% de La Promessa

Qualche giorno dopo, Martina tornerà a La Promessa, presentando Jacobo come suo promesso sposo, nonostante la loro breve conoscenza. I due desteranno subito i sospetti di tutti. Intanto, Martina stupirà suo zio Alonso quando gli rivelerà che la madre Margarita le ha lasciato il 25% della tenuta in seguito al trasferimento in Canada.

La novità incontrerà il parere favorevole del marchese e di Manuel, che nel frattempo stringeranno un accordo pericoloso con Lorenzo per uscire dalla brutta crisi economica in cui si trovano. Manuel convincerà Alonso a non comunicare a Lorenzo che Martina è diventata la proprietaria di una parte della loro residenza. Nonostante questo, padre e figlio Lujan decideranno di indagare su Jacobo, il nuovo compagno della loro parente.

Pelayo e Catalina hanno deciso di lasciare la tenuta dopo il parto

Nelle puntate de La Promessa che sono state trasmesse ad agosto su Rete 4, Pelayo e Catalina hanno deciso di lasciare la tenuta dopo il parto di lei. La decisione non è piaciuta a Cruz, che non vedeva l'ora di festeggiare la partenza della figliastra.

Nel frattempo, Maria e Padre Samuel sono stati protagonisti di un intenso chiarimento. La domestica ha considerato il prelato una persona poco affidabile, ma ha cambiato presto opinione quando ha scoperto che si occupa di opere di carità per i più poveri.

Alonso e Cruz, invece, non hanno dato il permesso allo staff di partecipare alle nozze di Catalina, sempre più imminenti. Simona, Candela e Lope sono apparsi molto delusi da questo risvolto.