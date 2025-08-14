Le trame delle prossime puntate de La forza di una donna, in onda su Canale 5, rivelano che Piril farà una scoperta sconvolgente: troverà il corpo senza vita di Julide nella piscina della sua proprietà. Suat arriverà immediatamente a casa della figlia e ordinerà ai suoi uomini di sbarazzarsi della consuocera prima dell’arrivo di Sarp.

Sarp capisce che Julide sta ricattando Piril

Sarp ospiterà Julide nella sua lussuosa abitazione. La donna approfitterà delle ricchezze del figlio per ricattare Piril. Julide vorrà che la nuora le compri una casa di lusso in cambio del suo silenzio su Bahar, Nisan e Doruk.

Piril cercherà di non cedere alle minacce, ma Julide sarà determinata, così si recherà da Bahar e farà la conoscenza dei suoi nipoti, e le offrirà il suo aiuto economico, scatenando le ire di Piril.

Sarp si renderà conto che la madre sta ricattando la moglie: inizierà ad avere dei dubbi quando vedrà che la madre indossa degli orecchini preziosi. Piril non racconterà la verità al marito, che si lascerà sfuggire di detestare la madre per tutto il male che gli ha fatto. La conversazione verrà ascoltata da Julide, la quale si presenterà a cena ubriaca.

Piril trova la suocera priva di vita in piscina

Il giorno seguente, Piril troverà la suocera morta nella piscina della sua villa. Disperata, chiamerà immediatamente Sarp, che si troverà in ospedale per avere notizie su Enver, colpito da un grave infarto.

Suat sarà il primo a giungere a casa di Piril, ordinando ai suoi uomini di sbarazzarsi del corpo di Julide. L'uomo darà una versione distorta della verità a Sarp, rivelandogli che sua madre è scappata dopo aver provato ad affogare i suoi nipoti. Una nuova bugia che farà da apripista ad altri colpi di scena.

Sirin si è ritrovata faccia a faccia con Sarp

Nelle puntate de La forza di una donna trasmesse ad agosto su Canale 5, Jale ha scelto di lasciare Musa. L'uomo si è trasferito nel quartiere di Tarlabasi, dove si è avvicinato a Yeliz. Doruk, invece, ha raccontato a Nisan un pettegolezzo che ha sentito a scuola, lasciandola sconvolta. Bahar ha preso in mano la situazione, convincendo i suoi bambini che quello che hanno scoperto non corrisponde alla verità.

Sirin, invece, si è trovata faccia a faccia con Sarp nel negozio di telefonia di Batir. L'uomo ha portato con la forza l’ex cognata al cimitero per chiederle informazioni su Bahar, Nisan e Doruk, credendo che siano morti. Sirin ha fatto scena muta, preferendo scappare. Una volta a casa, la donna ha iniziato ad aver paura in seguito al ricevimento di uno strano messaggio.