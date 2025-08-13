Cruz assumerà Pia come assistente personale nella puntata de La Promessa di lunedì 18 agosto, e questo ferirà Petra.

Le anticipazioni rivelano che Pia sarà al settimo cielo per la promozione ricevuta da Cruz. Petra, invece, confiderà a Santos il suo dispiacere, convinta che Cruz abbia voluto Pia al suo fianco per vendicarsi di lei.

La grande occasione per Pia

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che i rapporti tra Cruz e Petra si raffredderanno. La marchesa sembrerà infastidita dall'ingerenza della governante, che avrà da ridire sul reintegro di Pia.

Dopo l'ennesima discussione, Cruz coglierà l'occasione per proporre a Pia un nuovo lavoro: "Ti voglio come assistente personale". La donna resterà senza parole per la splendida opportunità e accetterà senza esitazioni. Pia ringrazierà con gioia Cruz, che le chiederà di informare lei stessa i suoi superiori. Come ordinato dalla sua signora, Pia andrà a bussare all'ufficio dei maggiordomi. "Cruz mi ha nominata assistente personale", dirà a Romulo e Ricardo, che si congratuleranno con lei per il traguardo raggiunto. Nel frattempo, Santos si lamenterà con Petra del ritorno di Pia. Il ragazzo spiegherà che è infastidito dal lavoro a stretto contatto con la nuova arrivata e farà fatica a trattare con Pia.

Petra comprenderà le ragioni di Santos e gli confiderà che anche lei ha difficoltà a trattenere la rabbia nei suoi confronti.

La reazione di Petra alla decisione di Cruz

Nella puntata de La Promessa di lunedì 18 agosto, Petra si sentirà ferita dalla decisione di Cruz. Quando verrà a sapere che Pia ha preso il posto che lei ha occupato per tanti anni, si sfogherà con Santos. Al ragazzo, la governante dirà che vede questa mossa di Cruz come una ripicca nei suoi confronti. Santos non riuscirà a capire perché la marchesa possa avere qualcosa da rimproverare a Petra e lei glielo spiegherà. La governante dirà a Santos che, sicuramente, Cruz è arrabbiata con lei perché non l'ha informata in tempo del fatto che Pia e Romulo stavano lavorando per i duchi de Los Infantes.

Nel frattempo, andranno avanti i preparativi per le nozze di Catalina. La ragazza chiederà a Cruz di fare da testimone a Pelayo, ma la marchesa rifiuta.

La festa dei conti Urbizu è stata un disastro per Cruz

Nelle puntate precedenti, Cruz è andata alla festa dei conti di Urbizu che si è rivelata un vero disastro per lei. Oltre a essere snobbata da tutta la nobiltà, Cruz ha anche appreso che Romulo e Pia prestavano servizio ai suoi nemici, i duchi de Los Infantes. La marchesa è tornata al palazzo a dir poco furiosa anche con Alonso che non ha recitato la parte del marito affettuoso per mettere fine ai pettegolezzi. Al contrario, il marchese si è detto in disaccordo con Cruz, anche perché la donna ha iniziato a parlare male di Jimena rivelando a tutti la vera causa e il luogo della sua morte. La marchesa ha raccontato che sua nuora aveva perso la ragione e si è lanciata dalla balaustra del suo palazzo.