Cruz accetterà di tenere Maria a La Promessa nella puntata di lunedì 18 agosto, ma in cambio le chiederà di interrompere ogni rapporto con la servitù.

Le anticipazioni rivelano che Maria sarà punita con il licenziamento per aver dormito in camera con Jana. Quest'ultima si sentirà in colpa e supplicherà Cruz di cambiare idea. La marchesa accetterà, ma intimerà a Jana di chiudere definitivamente le sue vecchie amicizie.

Il licenziamento di Maria e la disperazione di Jana

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Cruz troverà un nuovo modo per mettere Jana in difficoltà.

Petra sorprenderà Maria nella camera di Jana e andrà subito a riferirlo alla sua signora. La punizione sarà molto severa: Maria verrà licenziata e dovrà lasciare al più presto il palazzo. La cameriera resterà senza parole, ma non potrà fare altro che accettare la decisione della marchesa. La ragazza andrà a salutare Jana in lacrime e lei le chiederà scusa per averla invitata a dormire nella sua stanza. Jana si sentirà in colpa per la sua amica e le prometterà che parlerà con Cruz per risolvere la situazione. Jana andrà a bussare alla porta di Cruz e le spiegherà che Maria non ha nessuna colpa se ha dormito da lei, perché è stata una sua iniziativa. "Lo so bene che non è colpa sua, ma visto che non posso licenziare te, manderò via lei", dirà Cruz con una punta di sarcasmo.

Jana pregherà la marchesa di ripensarci e Cruz la sorprenderà ancora una volta: "Va bene, Maria resterà al suo posto". In cambio, però, la marchesa chiederà a Jana qualcosa di molto importante.

Cruz terrà Jana in pugno con un compromesso

Nelle prossime puntate de La Promessa, Cruz tornerà sui suoi passi e annullerà il licenziamento di Maria. Jana la ringrazierà, ma la marchesa le spiegherà che non bastano i ringraziamenti. Innanzitutto, le rinfaccerà tutto quello che ha fatto per lei: accoglierla al piano nobile e mettere a sua disposizione una governante. Successivamente, le chiederà di comprendere seriamente la fortuna che le è capitata e le imporrà di chiudere ogni rapporto con Maria e il resto della servitù.

"Tu non fai più parte di questo mondo, devi accettarlo", dirà Cruz, "come noi abbiamo accettato le nozze".

Il difficile distacco dalla vecchia vita per Jana

Nelle puntate precedenti, Jana ha fatto molta fatica ad abituarsi alla nuova vita. La ragazza non è uscita dalla sua camera per giorni e ha disertato cene e pranzi di famiglia visto che si sentiva a disagio. Cruz le ha presentato la signora Gloria, una governante che si sta occupando dell'educazione di Jana, ma questo non è bastato. Durante la cena con i De Lujan, Jana è caduta nelle provocazioni di Lorenzo e gli ha dato dello schiavista. Lo sfogo di Jana ha dimostrato ancora una volta che non è pronta per la sua nuova vita e questo ha buttato giù la ragazza. A ogni occasione, Jana ha trovato rifugio nella sua vecchia vita, dormendo con Maria o restando in cucina con i suoi ex colleghi, che considera la sua famiglia.