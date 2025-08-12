Santos busserà alla porta di Ricardo nelle prossime puntate de La Promessa : "Permetti alla mamma di restare", implorerà.

Le anticipazioni rivelano che Ricardo si sentirà costretto a cedere alla richiesta di Santos. Il ragazzo sarà deciso a recuperare il rapporto con sua madre che gli è mancato per più di vent'anni.

Il passato tornerà a tormentare Ricardo

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la madre di Santos arriverà all'improvviso al palazzo e scombussolerà la vita di Ricardo. Quest'ultimo sarà molto scosso nel rivedere la sua ex moglie, ma si rifiuterà di avere un confronto con lei e la caccerà subito.

Ana non potrà fare altro che accettare il rifiuto, ma quando Santos la incontrerà all'ingresso del palazzo le chiederà di passare un po' di tempo con lui. La donna non se la sentirà di accontentare suo figlio, anche perché le parole di Ricardo la feriranno molto. Dopo qualche giorno, però, Ana tornerà a bussare alla porta di Ricardo che non potrà più evitare di affrontare il passato. La madre di Santos, in lacrime, si dirà molto pentita di aver abbandonato la sua famiglia molti anni prima e chiederà perdono a Ricardo. Lui, però, sarà ancora troppo ferito e le rinfaccerà tutta la sofferenza che ha procurato a lui e a Santos andando via. L'uomo, inoltre, rimprovererà Ana per averlo dipinto come un mostro agli occhi di suo figlio senza assumersi le sue responsabilità.

Ana spiegherà di aver mentito a Santos solo per proteggere il ragazzo che certamente avrebbe sofferto di più sapendo che sua madre era andata via intenzionalmente.

Ricardo si lascerà convincere da Santos

Nelle prossime puntate della soap, Ricardo e Ana non riusciranno a trovare un accordo e la donna sarà costretta ancora una volta ad arrendersi. Santos vedrà sua madre dirgli addio e non potrà reggere l'ennesimo distacco, quindi deciderà di entrare in gioco. Il ragazzo andrà a suo padre e gli chiederà un favore: "Permetti alla mamma di restare un po' qui". Ricardo proverà a rifiutare la richiesta di suo figlio che però insisterà perché sentirà il bisogno di ricostruire il rapporto con Ana. Santos implorerà suo padre di riappacificarsi con sua moglie: "Scusatevi a vicenda", dirà.

Di fronte alla sofferenza di suo figlio, Ricardo non potrà fare altro che accettare di parlare ancora con Ana.

Petra sospetta che Ricardo abbia eliminato sua moglie

Nelle puntate in onda in Italia, i rapporti tra Ricardo e Santos sono pessimi. Il ragazzo, infatti, ha capito che suo padre gli ha mentito sulla scomparsa di sua madre. Santos, tuttavia, ignora che la donna sia ancora viva e si è confidato con Petra chiedendo il suo aiuto. La governante ha promesso che farà di tutto per ricostruire il passato del ragazzo e sospetta che Ricardo abbia tolto la vita a sua moglie. Petra e Santos sono ancora molto lontani dalla realtà: Ana, infatti, ha lasciato Ricardo e suo figlio per scappare con suo cognato quando era incinta di lui. Il maggiordomo ha sempre cercato di proteggere Santos e, pur di non dirgli che Ana lo ha abbandonato, ha preferito raccontargli che la donna è morta.