Questo martedì 12 agosto per alcune ore i fan di Uomini e donne sono rimasti con il fiato sospeso per via di una segnalazione che è arrivata all'esperta di gossip Deianira Marzano. Una follower, infatti, ha visto e fotografato Tina Cipollari al Pronto Soccorso di Olbia, e in molti hanno cominciato a chiedersi cosa ci facesse lì. Secondo Fanpage, fonti vicine all'opinionista avrebbero rassicurato il pubblico raccontando che lei sta bene e che era in ospedale solo nelle vesti di "accompagnatrice", non in quelle di paziente.

Lo scatto e la segnalazione che preoccupano i fan

Tra poche settimane inizieranno le registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne, quindi tutti i componenti del cast si stanno godendo gli ultimi scampoli di vacanza.

In queste ore, per esempio, una fan ha avvistato Tina nei pressi del Pronto Soccorso di Olbia e lo ha segnalato a Deianira Marzano.

La persona che ha incontrato per caso l'opinionista di Canale 5, però, non sapeva il motivo per il quale quest'ultima si trovasse in ospedale, quindi i fan del programma si sono un po' preoccupati.

Nello scatto che è stato postato sui social, inoltre, si vede Cipollari seduta a un tavolino e con una busta in mano, probabilmente un sacchetto di patatine che stava mangiando quando è stata fotografata da lontano.

Le spiegazioni di fonti vicine a Tina

A qualche ora di distanza dalla diffusione della foto di Tina al Pronto Soccorso, su Fanpage sono apparse le parole che fonti vicine alla vamp avrebbero usato per motivare la sua presenza in ospedale a Olbia.

Stando a quello che si legge in rete, dunque, l'opinionista di Uomini e donne non avrebbe avuto problemi di salute, ma si sarebbe recata al Pronto Soccorso per accompagnare qualcuno che è stato poco bene.

La storica protagonista del dating-show, dunque, sarebbe in perfetta forma ad un paio di settimane dall'inizio delle registrazioni della nuova stagione.

Il trio di opinionisti è riconfermato

Alla fine di agosto (si dice tra il 28 e il 29) cominceranno le riprese delle puntate di Uomini e donne che poi andranno in onda da lunedì 22 settembre.

Dopo circa quattro mesi di stop, dunque, il cast del dating-show sta per tornare al lavoro quasi al gran completo: fatta eccezione per i tre/quattro nuovi tronisti e per qualche cambiamento nel parterre Over (si parla di possibili ritorni e di diverse new entry), tutti gli altri protagonisti della passata stagione dovrebbero essere riconfermati.

Salvo colpi di scena, gli opinionisti dell'edizione 2025/2026, infatti, saranno come sempre Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino.