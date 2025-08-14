Curro sarà sincero con Martina e nella puntata de La Promessa di martedì 19 agosto le rivelerà le sue origini: "Mio padre è Alonso e Jana è mia sorella", dirà.

Le anticipazioni annunciano che non ci saranno più segreti tra Curro e Martina. Il ragazzo, infatti, dopo l'ennesimo affronto di Lorenzo, spiegherà che lui non è il suo vero padre. Curro racconterà tutta la sua storia a Martina, a partire dal suo incontro con Jana. La ragazza resterà senza parole.

Le nozze folli combinate da Lorenzo e José

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che emergerà una verità che sconvolgerà Martina.

Tutto avrà inizio quando la ragazza si renderà conto dell'infelicità di Curro accanto a Julia e si opporrà alle nozze. Martina proverà a far capire al ragazzo che sposarsi senza amore non è la soluzione giusta e soprattutto non riporterà indietro Paco. L'idea di sapere Curro accanto a un'altra, inoltre, creerà in Martina una forte tristezza e questo non sfuggirà agli occhi attenti di Lorenzo, deciso più che mai a portare Curro all'altare. Approfittando di un momento di solitudine, il Capitano si avvicinerà a Martina che non esiterà ad attaccarlo. "Non è giusto che Curro sposi una donna che non ama", dirà con sicurezza. Lorenzo risponderà che l'amore non è l'unico elemento da tenere presente quando si parla di matrimonio.

La ragazza insinuerà che Lorenzo sia così arido perché non ha mai amato sua moglie. Lo scontro infastidirà molto il Capitano che ancora una volta dimostrerà a Martina di essere egoista e opportunista.

Martina sconvolta dal passato di Curro

Nella puntata della soap in onda martedì 19 agosto, Martina parlerà a Curro della discussione appena avuta con Lorenzo. Il ragazzo spiegherà a Martina che pur essendo infelice di sposare Julia è costretto a farlo, anche perché si sente in colpa per la morte di Paco. La ragazza inviterà Curro a parlare di nuovo con il Capitano, ma lui le ricorderà che è tutto inutile, perché non cambierà mai idea. "Sai qual è la stranezza?" dirà Curro, "È che l'uomo che mi sta obbligando a sposarmi non è neanche mio padre".

Martina sarà sconvolta e chiederà a Curro di ripetere quello che ha detto. La ragazza ricorderà che il sospetto che Lorenzo non fosse suo padre c'è sempre stato, ma non pensava che fosse vero. Curro continuerà col dirle che c'è ancora un'altra cosa da sapere sulle sue origini. "Jana è mia sorella", rivelerà, "E mio padre è Alonso". Martina sarà molto confusa e Curro le racconterà tutto partendo dalla sua infanzia difficile con sua madre malata al suo arrivo al palazzo. "Jana mi ha rivelato che sono suo fratello", dirà, "E Alonso era innamorato di sua madre". Martina ascolterà con molto stupore il racconto di Curro e si commuoverà.

L'odio di Cruz nei confronti di Curro

Cruz ha sempre odiato Curro e il motivo è molto chiaro: il ragazzo è il frutto del tradimento di Alonso con Dolores.

La marchesa ha chiesto più volte a Lorenzo di studiare un modo per allontanare il ragazzo dalla tenuta e da Alonso, ma non è stato facile. Il Capitano ha provato ad imporre a Curro di studiare all'estero, ma il progetto non è andato in porto. Cruz ha anche provato ad eliminare fisicamente il ragazzo, ordinando a un sicario di fare fuoco contro di lui ad una battuta di caccia organizzata da Lorenzo. Anche questo tentativo è andato a vuoto e a farne le spese è stato Feliciano, il figlio di Petra che ha perso la vita. Curro ha sempre sentito il disprezzo di Cruz, ma ne ha capito il motivo solo quando ha scoperto di essere il figlio di Alonso. Tra Curro e il marchese c'è da sempre un rapporto speciale e un grande affetto, quindi per il ragazzo è stata una splendida notizia. Alonso, tuttavia, è ancora all'oscuro di tutto questo.