L’estate di Sophie Codegoni si tinge di nuova complicità. L'ex gieffina è stata avvistata in Costa Smeralda in compagnia di un uomo finito al centro del gossip: Piero Neri, imprenditore toscano ed ex di Raffaella Fico. Secondo fonti autorevoli, i due sarebbero stati fotografati insieme in un ristorante elegante, seguiti da particolari ritenuti significativi come la presenza della baby sitter o il passaggio a bordo di un jet privato. L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha menzionato una presunta esclusiva già venduta a una rivista, segno di una frequentazione che non si vorrebbe tenere nascosta a lungo.

Se fosse confermato, si tratterebbe di un reboot sentimentale per l'influencer dopo la turbolenta fine della relazione con Alessandro Basciano.

Alessandro Basciano si presenta e accetta il dispositivo obbligatorio

Sul fronte opposto della vicenda, l’ex compagno di Sophie Codegoni, Alessandro Basciano, ha finalmente ottemperato alle misure cautelari. Il deejay si è presentato in commissariato a Milano per farsi applicare il braccialetto elettronico, ora operante anche all’estero e capace di rilevare eventuali manomissioni. Il dispositivo è stata una richiesta decisa dal Tribunale del Riesame e confermata dalla Cassazione lo scorso aprile, dopo che il divieto di avvicinamento e comunicazione verso Sophie era divenuto definitivo.

Basciano, che inizialmente si era rifiutato di presentarsi, era anche a rischio arresti domiciliari. Ora potrà muoversi liberamente, purché rispetti la distanza obbligata. A completare il quadro, il dj ha fornito un domicilio milanese e ha ricevuto un avviso molto chiaro: ogni violazione del dispositivo sarà segnalata alla Procura, con possibili conseguenze penali.

Sophie Codegoni: un'estate di nuove fiamme, regole e rinunce

L’estate 2025 ha preso direzioni divergenti per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Lei viaggia tra Svizzera e Costa Smeralda, sembra aver lasciato alle spalle le tensioni e affronta una nuova fase sentimentale con discrezione ma con sorriso ritrovato. Lui, invece, si trova al centro di una storia giudiziaria che lo obbliga a muoversi secondo rigide disposizioni: per il momento rifugge i titoli scandalistici, ma resta comunque ai margini dei circuiti festaioli in cui era solito inserirsi.

Se da un lato Codegoni pare aprirsi a un capitolo nuovo e sereno, Basciano dovrà gestire il suo presente con prudenza e obbligo formale. L’estate che doveva essere di rinascita per entrambi è diventata una scelta di equilibrio tra privacy, regole e nuovi capitoli personali.