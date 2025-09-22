Le anticipazioni di Segreti di famiglia rivelano l’arresto di uno dei protagonisti. Nelle puntate disponibili da lunedì 29 settembre a venerdì 3 ottobre su Mediaset Infinity, Cetin finirà in prigione. Nel frattempo, Defne sarà vittima di un rapimento e Metin verrà accoltellato. Ceylin e Cinar saranno in ansia per la sicurezza di Ilgaz. Eren, invece, farà irruzione in una villa dove si svolgono attività di gioco d’azzardo.

Eren tende una trappola a Cetin e lo arresta

Le indagini sulla morte di Ferda continueranno con sviluppi inaspettati. Ilgaz ed Eren interrogheranno Nur, l’addetta alle pulizie che ha trovato il pavimento sporco il giorno del matrimonio della vittima.

Ceylin e Cinar, invece, saranno preoccupati per la sicurezza di Ilgaz e cercheranno di convincerlo a rinunciare al caso. Va ricordato che Ceylin ha ricevuto una telefonata minatoria in cui la vita del marito veniva messa a rischio qualora avesse deciso di indagare sull’omicidio. Ilgaz, però, non sarà disposto a lasciare il lavoro iniziato. Nel frattempo, insieme a Ceylin e Aylin, tenderà una trappola a Cetin, che verrà arrestato grazie all’intervento di Eren e Umut.

Metin viene ricoverato d'urgenza

La famiglia Kaya sarà travolta da due eventi drammatici: la piccola Defne verrà rapita, mentre Metin sarà accoltellato e abbandonato per strada. Per il padre di Ilgaz si renderà necessario un ricovero d’urgenza in ospedale, accompagnato da un intervento chirurgico.

I familiari e gli amici di Metin si mobiliteranno immediatamente per chiarire la dinamica dei crimini. Parallelamente, il comandante Rafet interrogherà Cetin, facendo emergere il suo passato oscuro: l’uomo è stato denunciato più volte per truffe ai danni di donne deluse. Tuttavia, nessuna delle accuse ha avuto seguito, poiché le vittime avevano consegnato il denaro volontariamente. Anche Aylin ha venduto un appartamento e ha dato il ricavato a Cetin di sua iniziativa, in cambio di un passaporto falso per la figlia Parla. Le indagini proseguiranno, portando Eren a scoprire una villa dove si svolgono attività di gioco d’azzardo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Cetin era presente al matrimonio di Ferda

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia disponibili sul sito di Mediaset Infinity, Ilgaz ha esaminato il filmato del matrimonio di Ferda. Proprio mentre lui ed Eren stavano visionando il video, Ceylin è entrata in ufficio e ha sbirciato lo schermo del computer. L’avvocata Erguvan ha riconosciuto Cetin, il compagno di sua sorella Aylin, e ha segnalato il dettaglio a Ilgaz ed Eren. Nel frattempo, Mert è stato rilasciato dal carcere, mentre il nonno di Burak è stato arrestato con l’accusa di omicidio.