Sono trascorse diverse settimane dalla fine di Temptation Island, ma sul web si parla ancora di alcune coppie e di quello che sarebbe successo subito dopo la registrazione dell'ultima puntata. Stando ad una segnalazione che è arrivata a Deianira Marzano, ad esempio, Alessio e Sonia M avrebbero deciso di dare una svolta alla loro relazione: si dice che il 39enne starebbe per prendere la cresima con l'obiettivo di poter sposare la storica compagna.

Indiscrezioni sulla coppia di avvocati

Tra qualche giorno si dovrebbe registrare una puntata speciale di Temptation Island (secondo Pugnaloni le coppie si confronteranno negli studi di Uomini e donne in un appuntamento che potrebbe essere trasmesso in prima serata), e i protagonisti dell'edizione 2025 dovrebbero raccontare cosa è accaduto tra loro nell'ultimo mese e mezzo.

Oggi, 18 agosto, Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione piuttosto spiazzante sugli avvocati che detengono il record di falò di confronto nella stagione che è andata in onda lo scorso luglio.

"Te lo do io una notiziona su di loro. Alessio sta prendendo la cresima perché lui e Sonia si devono sposare", si legge nel messaggio che l'esperta di gossip ha ricevuto e poi postato sul suo profilo Instagram.

Stando a quest'indiscrezione ancora tutta da confermare, dunque, i due avrebbero deciso di convolare a nozze dopo quasi dieci anni di relazione e dopo aver superato le tentazioni nei villaggi.

L'appello dei genitori di Alessio

In questi giorni, però, sul web si è parlato di Alessio e di Sonia M anche per altri motivi: secondo rumor che non sono ancora stati confermati, ad esempio, entrambi i protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island si sarebbero cancellati dall'ordine degli avvocati.

Si vocifera che i due avrebbero anche rimosso la targa fuori dallo studio dove esercitavano, e questo potrebbe essere un indizio a supporto dell'indiscrezione che sta circolando in rete ultimamente.

I genitori del 39enne, inoltre, hanno dichiarato che non lo vedrebbero da più di sette mesi e per questo hanno voluto lanciargli un appello tramite le pagine del settimanale Oggi.

"Sei sparito, non rispondi alle telefonate e ai messaggi. Perché? Facci sapere che stai bene, non vogliamo disturbarti", hanno detto la madre e il padre di Alessio negli ultimi giorni.

Attesa per i confronti davanti alle telecamere

L'ultima puntata di Temptation Island è andata in onda il 31 luglio, ma né i fidanzati né i single sono ancora tornati attivi sui social.

Stando a quello che si vocifera in rete da settimane, la redazione del reality avrebbe chiesto alle coppie e ai tentatori di rimanere in silenzio almeno finché non verrà registrata la puntata di Uomini e donne dedicata ai loro confronti.

Prima della fine di agosto, dunque, sul web dovrebbero circolare le anticipazioni dei faccia a faccia tra i personaggi più discussi dell'ultima edizione, da Sarah e Valerio a Rosario e Lucia.