Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole in onda dal 17 al 21 novembre rivelano che Damiano chiederà a Rosa di avere un nuovo confronto, così da poter parlare liberamente dei loro sentimenti.

Sarà l'occasione giusta perché il poliziotto si dichiari a Rosa, confessandole la verità su ciò che ha capito di provare nei suoi confronti.

Intanto, Vinicio sarà sempre più disperato per i suoi problemi legati alla tossicodipendenza, che non gli lasceranno via di scampo, mentre Marina arriverà ad allearsi con Mariella e la sua famiglia.

Damiano confessa di amare ancora Rosa: anticipazioni Un posto al sole 17-21 novembre

Clara deciderà di andare a parlare con Damiano dopo aver saputo che tra lui e Rosa c'è stato un riavvicinamento importante.

Gli chiederà di essere sincero al 100% con la sua amica e di non prenderla in giro in merito a ciò che prova nei suoi confronti.

Damiano accoglierà la richiesta di Clara e chiederà a Rosa di potersi vedere da soli, così da poter parlare liberamente della loro situazione.

Un confronto che sarà particolarmente intenso: il poliziotto farà emergere i suoi veri sentimenti e confesserà di provare ancora qualcosa nei confronti della madre di suo figlio.

Rosa resterà sorpresa dalle parole di Damiano e si renderà conto che questa volta sta facendo sul serio.

Vinicio disperato, Marina si allea con Mariella

Le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole, inoltre, rivelano che Vinicio continuerà a essere disperato per i suoi problemi legati alla dipendenza da sostanze stupefacenti.

Non riuscirà a starne fuori e si ritroverà sempre più immerso in questo vortice che sembrerà non dargli scampo.

Intanto, Marina continuerà a trovare un modo per cercare di prendersi la sua rivincita nei confronti di Gennaro Gagliotti: la dark lady arriverà a chiedere a Mariella e alla sua famiglia di allearsi per far fronte al nemico comune e cercare così di fargliela pagare.

Marina aveva sempre avuto dubbi di Gennaro negli episodi precedenti di Upas

Negli episodi precedenti di Upas, Marina è stata la prima a chiedere al suo compagno Roberto di non fidarsi di Gennaro Gagliotti.

Fin dal primo istante non ha creduto nella buonafede del perfido Gagliotti, tanto da chiedere a Ferri di non portare avanti la trattativa per salvare i Cantieri.

La drammatica situazione economica di Roberto, però, lo ha costretto a non poter fare un passo indietro, accettando senza esitazioni il piano che gli era stato proposto da Gagliotti.