"Bahar e i bambini sono vivi": Sirin pronuncerà queste parole al telefono a Sarp, tremando nella puntata de La forza di una donna di martedì 19 agosto.

Infatti Sirin penserà che parlare con Sarp della sua famiglia le farà avere la sua protezione. La ragazza andrà in un parco per telefonare al marito di Bahar, ma quando finirà di parlare vedrà un uomo che minaccia di ucciderla.

Sirin accetterà di donare il midollo e sorprenderà Hatice

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Jale chiederà ad Hatice di parlare con Sirin per convincerla a donare il midollo a sua sorella.

La dottoressa raccomanderà alla donna di essere molto cauta con sua figlia e di usare il modo più delicato possibile per parlarle. A questo proposito, Hatice penserà di invitare a cena Levent per creare un'atmosfera più tranquilla per Sirin. Quest'ultima, nel frattempo, si farà aiutare dal suo fidanzato ad individuare la falsa identità di Sarp per capire dove lavora e poterlo rintracciare. Quando arriverà il momento di chiedere a Sirin di aiutare Bahar, Hatice la implorerà di donare il midollo e otterrà da sua figlia una risposta totalmente inaspettata. Sirin, infatti, sembrerà sorpresa dall'atteggiamento di sua madre e e dirà che aiuterà Bahar senza nessuna esitazione. La ragazza, inoltre, darà per scontato che avrebbe donato il midollo a sua sorella e questo solleverà l'umore di Hatice.

Sirin si recherà in ospedale per fare il prelievo e far analizzare il suo sangue.

Sirin decisa a dire tutta la verità

Nella puntata di martedì 19 agosto, Sirin continuerà ad essere perseguitata dalle minacce degli uomini di Suat che non vogliono che si sappia che Sarp è vivo. Sirin confiderà a Levent il suo piano: se riesce a parlare con Sarp e dirgli che Bahar è viva, ci penserà lui a proteggerla da quei malviventi. Il piano della ragazza procederà grazie a Levent che riuscirà a ottenere il finto cognome di Sarp e a capire qual è la sua azienda.

Sirin andrà al parco in preda al panico e comporrà il numero dell'azienda di Sarp. "Vorrei parlare con il signor Alp Karahan", dirà alla segretaria che le passerà la linea del suo capo.

Appena sentirà la comunicazione, Sirin si affretterà a parlare: "Sarp, ho bisogno di parlarti urgentemente", dirà in lacrime, "Bahar e i bambini sono vivi". La ragazza si siederà sulla panchina e sentirà una voce che la farà tremare: "Qualcun altro, però, morirà". Sirin capirà di non avere scampo.

Enver e Hatice ormai al capolinea

Nelle puntate precedenti, Jale ha comunicato a Enver e Hatice che il midollo per Bahar è stato trovato, ma si tratta di quello di Sirin. Per i due coniugi la reazione è stata diversa. Enver è stato molto felice e ha dato per scontato che tutto sarebbe andato per il meglio.

Hatice, invece, è andata nel panico, sia per l'imprevedibilità di Sirin e sia perché Bahar aveva detto che non avrebbe mai accettato il midollo di sua sorella.

Una volta usciti dall'ospedale, tra Enver e Hatice c'è stato un forte litigio in cui entrambi si sono detti pronti al divorzio. Il matrimonio è davvero finito? Tra i due protagonisti nono c'è più comunicazione, perché hanno due visioni differenti della situazione di Sirin. Hatice è molto protettiva con sua figlia che ha una malattia mentale, mentre Enver non riesce ad escludere la cattiveria in quello che Sirin fa.