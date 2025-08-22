Il matrimonio tra Ates e Leyla si rivelerà un disastro visto che l'imprenditore smaschererà la neo consorte dinanzi a tutti gli invitati, dichiarando che Leyla è una truffatrice subito dopo aver pronunciato i voti nuziali. Tutto ciò accadrà nelle puntate finali di If you love, la soap Tv turca che si concluderà ufficialmente il 31 agosto, con la messa in onda dell'ultima puntata. Le anticipazioni rivelano, inoltre, che Ates sarà pronto a chiedere il divorzio alla neo sposa ma, alla fine, a causa di una mossa di Fusun, tutto cambierà: chiederà, infatti, a Leyla di tornare alla villa, accordandosi per mandare avanti il ​​loro matrimonio pur di continuare ad avere la custodia dei piccoli Ilgaz, Aydos e Berit.

Ates smaschera Leyla il giorno delle nozze: 'Mi ha mentito, sei una truffatrice'

La storia d'amore tra Ateş Arcalı (Kerem Bürsin) e Leyla Kökdal (Hafsanur Sancaktutan) avrebbe dovuto avere il suo lieto fine con la celebrazione del loro matrimonio ma i colpi di scena saranno dietro l'angolo. Nelle puntate conclusive della prima e unica stagione della serie, infatti, Ates arriverà davvero a sposare la bambinaia, ma subito dopo la pronuncia dei voti nuziali e la firma dei documenti, dinanzi a tutti gli invitati si rivolgerà alla neo consorte dicendo: "Mi hai sempre mentito, sei una truffatrice". Ates rivelerà a tutti i presenti che lei lo ha sposato solo per mettere in atto l'ennesima truffa studiata con Yakulp e la sua banda.

Ovviamente, Ates le farà capire di non volere più avere niente a che fare con lei e Leyla, a questo punto, fuggirà via dopo l'umiliazione pubblica subìta.

Ates pronto a chiedere il divorzio a Leyla subito dopo le nozze

La vita di Leyla sarà completamente sconvolta, visto che quello che doveva essere il giorno più bello della sua vita, si trasformerà in un incubo. Attraverso dei flashback, si scoprirà che Ates, qualche giorno prima del matrimonio, aveva incontrato gli uomini truffati in passato da Leyla, offrendo loro del denaro per ritirare le denunce contro di lei e la banda. Dopo essere fuggita dall'altare, Leyla troverà un aiuto inaspettato in una donna di nome Firuze, che si scoprirà poi essere la madre che l'aveva abbandonata nel parco quando lei era piccola.

Ates sarà intenzionato a chiedere il divorzio, ma qualcosa sconvolgerà i suoi piani. Fusun, infatti, approfittando della situazione venutasi a cercare, chiederà l'affidamento dei bambini per entrare in possesso della società. A questo punto Ates, che nutrirà ancora dei sentimenti per Leyla, cercherà di farla tornare alla villa.

La prima e unica stagione di If you love chiude, torna Io sono Farah?

If you love finirà ufficialmente domenica 31 agosto 2025. Canale 5 trasmetterà le ultime puntate di questa serie in via eccezionale nel weekend del 30 e 31 agosto: If you love potrebbe far spazio agli episodi inediti di Io sono Farah, la dizi con protagonista Demet Ozdemir, ma si attendono comunicazioni ufficiali da parte di Mediaset.