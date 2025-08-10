Gianmarco Steri e Cristina Ferrara non si sono ancora espressi sulle voci che li vorrebbero in crisi o addirittura già separati, ma Deianira Marzano sembra sapere molte cose sulla coppia nata negli studi di Uomini e donne tre mesi fa. In questi giorni, l'esperta di gossip ha affermato più volte che la storia tra il tronista e la corteggiatrice sarebbe finita per volontà di lui, al punto che la giovane starebbe soffrendo molto, ma in silenzio.

Le ultime indiscrezioni sulla coppia

Sono trascorsi diversi giorni da quando sul web ha cominciato a diffondersi la voce su una possibile crisi tra Gianmarco e Cristina.

Il primo campanello d'allarme per i fan è stata la notizia che il tronista di Uomini e donne è stato a Salerno (la città dove vive la fidanzata), ma ha alloggiato da solo in un albergo.

I diretti interessati non hanno ancora rilasciato dichiarazioni su quello che starebbe accadendo tra loro, ma Deianira Marzano sembra piuttosto convinta del fatto che i due si sarebbero già detti addio.

"Gianmarco è a Terrasini con delle amiche e ha cambiato sfondo del telefono, non ha più la foto con Cristina", ha segnalato una follower all'esperta di gossip.

Il commento di quest'ultima è stato diretto e difficilmente fraintendibile: "Ve l'ho detto, è finita. Lei sta male per lui".

Nessun commento da parte di Gianmarco e Cristina

Non è la prima volta che Deianira Marzano si occupa di quello che starebbe accadendo tra Gianmarco e Cristina in questo periodo, soprattutto da quando si è saputo che lui è stato nella città di lei, ma che non si sarebbero incontrati.

Se oggi, 10 agosto, l'esperta di gossip sostiene che la storia tra i due protagonisti di Uomini e donne sia finita principalmente per volere del tronista, qualche giorno fa si era limitata a parlare di una "crisi nera" e della tristezza che mostrerebbe Cristina a chi le sta accanto in questo momento difficile.

I ragazzi, però, non hanno ancora né confermato né smentito le chiacchiere che li vorrebbero distanti a poche ore dal loro terzo mesiversario (l'11 agosto saranno tre mesi dalla scelta davanti alle telecamere).

Le segnalazioni sulla vacanza in Sicilia

In queste ore, Deianira Marzano ha ricevuto diverse segnalazioni su Gianmarco e sul periodo di relax che si è concesso senza la fidanzata Cristina.

"Eravamo alla stessa spiaggia, poco fuori Terrasini. Secondo me con quella è totalmente finita o fanno il finto gioco per il Grande Fratello. Lui era molto sereno e si divertiva", si legge sui social in queste ore.

Il tronista di Uomini e donne è in Sicilia con alcuni amici e apparentemente non starebbe soffrendo più di tanto per la lontananza dalla compagna.