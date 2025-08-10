Don Samuel deciderà di lasciare La Promessa perché incapace di resistere alla forte attrazione che prova per Maria.

Le anticipazioni rivelano che Maria e don Samuel si abbandoneranno più volte alla passione, pur cercando di tenersi a distanza. Alla fine, il parroco riterrà che l'unica soluzione per lui sia partire. Maria soffrirà molto, ma comprenderà che non c'è altra via d'uscita.

La decisione improvvisa del parroco

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la permanenza di padre Samuel avrà dei risvolti del tutto inaspettati. Il prete diventerà molto amico di Maria e il loro legame diventerà ogni giorno più forte.

La cameriera prenderà a cuore la missione di don Samuel di aiutare i poveri e si renderà conto di provare qualcosa di importante per lui. La ragazza farà di tutto per stargli lontana, ma alla fine cederà al suo istinto e bacerà Samuel, che si lascerà andare con lei. Entrambi si pentiranno subito di quel bacio, ma non sarà affatto facile gestire la situazione. I buoni propositi di Maria e Samuel dureranno molto poco, perché ci saranno diversi avvicinamenti tra loro. La cameriera non potrà più nascondere i suoi sentimenti e si confiderà con Jana: "Mi sono innamorata di don Samuel". Il prete ricambierà l'attrazione per Maria, ma non avrà nessuna intenzione di portare avanti questa relazione, perché porterebbe solo guai.

Per questo motivo, dopo aver provato in tutti i modi a sfuggire alla tentazione, il prete prenderà una drastica decisione.

Lo sfogo di Maria con Teresa

Nelle prossime puntate de La Promessa, padre Samuel annuncerà a tutti che lascerà il palazzo. Maria saprà bene di essere la causa di questa decisione e soffrirà molto all'idea di non rivedere più l'uomo che ha conquistato il suo cuore. La cameriera non potrà fare niente per trattenere Samuel, ma appena resterà da sola con Teresa sfogherà con lei il suo dispiacere. Maria sarà di pessimo umore e spiegherà a Teresa che quando Samuel le ha dato la notizia della sua partenza ha sofferto molto, perché tra loro c'è stato qualcosa. "Va via per evitare di cadere in tentazione", dirà a Teresa, che le chiederà i dettagli.

Maria si limiterà a dire che la situazione si stava complicando troppo e non vedersi è stata l'unica soluzione possibile.

Un inizio poco promettente per Maria e don Samuel

Nelle puntate in onda in Italia, don Samuel è appena arrivato a La Promessa per le nozze imminenti di Pelayo e Catalina. Il parroco dovrà celebrare il matrimonio nella cappella della tenuta, rimessa a nuovo per l'occasione. L'arrivo di don Samuel ha già provocato qualcosa in Maria, anche se per il momento sembra molto distante dall'innamoramento. La ragazza ha guardato il prete in modo sospetto, soprattutto perché è stato lui a far sparire il prezioso crocifisso. Maria è convinta che don Samuel sia un impostore e per questo i due non vanno molto d'accordo. Ogni occasione è buona per punzecchiarsi, ma presto tutto questo si trasformerà in un sentimento positivo.